Václav Havel má další lavičku, celkem jich je už 32

Lavička v Čeladné je umístěna u restaurace Na Rozcestí v Čeladné. "Jednou jsme seděli s přáteli a diskutovali, jak je česká společnost rozdělená," řekl provozovatel restaurace Ondřej Vala. Vzápětí podle něj vznikl nápad na vybudování Lavičky Václava Havla v Čeladné právě u restaurace, která byla postavena v roce 1908 na rozcestí solné cesty u Uher, cesty z Frýdku a cesty na Hukvaldy.

"Nevzpomínám si přesně, kdo první s touto myšlenkou přišel, ale všichni jsme se shodli, že lavička symbolizuje místo pro diskuzi dvou stran, a stůl, který dvě židle spojuje, symbolizuje porozumění," dodal Vala.

Nápad zaujal i vedení obce, podle starosty Pavola Lukši je lavička důstojnou vzpomínkou na události před 30 lety i na osobnost Václava Havla. "Na cestě ke svobodě jsme se nepochybně všichni dopustili chyb. Tou největší je nejen naše zapomínání, ale i to, že jsme se mnozí ani po 30 letech neuměli vyrovnat s nabytou svobodou. Přijímáme, víme totiž naprosto přesně, na co máme nárok, ale ani nás nenapadne přemýšlet, zda s tím také ruku v ruce nekráčí nejen naše povinnost, ale i zodpovědnost za sebe sama a naše blízké," řekl Lukša, který dnes společně s Valou lavičku odhalil.

Budování Laviček Václava Havla je celosvětovým projektem, který inicioval velvyslanec ČR v USA Petr Gandalovič spolu s architektem a designérem Bořkem Šípkem. Záměrem tohoto projektu, koordinovaného a zaštiťovaného Knihovnou Václava Havla, je vytvoření sítě míst ve veřejném prostoru, jež mohou přispět k setkávání a vedení skutečného dialogu - míst, kde bude možné diskutovat a přemýšlet v duchu ideálů a životních postojů Václava Havla.

Celkem jich na světě už je 32. Vůbec první byla instalována v říjnu 2013 v kampusu Georgetown University ve Washingtonu. Ředitel Knihovny Václava Havla Michael Žantovský se účastnil odhalení deseti laviček.

17. listopad v Knihovně VH. Máme otevřeno celý den, srdečně Vás zveme! pic.twitter.com/1zZSC0mUsT — KnihovnaVáclavaHavla (@KnihovnaVH) November 17, 2019

"Jsem vždy rád, že je to lavička a ne pomník, Václav Havel by se obracel v hrobě. Jestli něco bylo cizí jeho mentalitě a jeho duchu, pak to byly pompézní monumenty a pomníky. Lavička je něco úplně jiného, místem k zamyšlení, meditaci, usebrání a to je něco, co Václava Havla provázelo celý život a čeho je v dnešní době strašlivě málo," uvedl Žantovský ve čtvrtek, když odhaloval lavičku ve Zlíně.