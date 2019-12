Vánoce a jídlo jdou ruku v ruce. Tady je návod, jak se nepřejídat

Během vánočních návštěv stačí, když jídlo jen ochutnáte. Nemusíte sníst všechno, co stůl nabízí. Tělo vám za to poděkuje. Při výběru vánočního cukroví je třeba sáhnout po kouscích, ve kterých není krém, ale spíše ovoce. Když budete mít na výběr mezi lineckými a vosími hnízdy, sáhněte po první možnosti.

Nejhorší, co můžete udělat, je celý den se přejídat a nemít dostatek pohybu. „Pokud jídlo prokládáme i nějakým tím pohybem, nemáme důvod se Štědrého dne obávat. Je dobré se projít a ne jít hned spát. Pokud nemáte chuť jít do mrazu, stačí i doma poklidit,“ řekla v pořadu Vaše téma na TV Nova expertka na nutriční výživu Tamara Starnovská.

Nikdo vás během svátků nenutí jíst zdravě, ale důležité je stravu vyvažovat. Když máte na večeři smaženou rybu a salát, cukroví je třeba nechat na jindy. Dopolední hodiny jsou ideální na sladká jídla, tělo tedy potřebuje nejvíce energie a rychleji spaluje. Ideální talíř obsahuje více než třetinu bílkovin, větší část zeleniny a nejmenší část přílohy.

Kromě jídla je třeba dát pozor i na to, co pijeme. Z alkoholických nápojů je nejvhodnější suché vino, které má nízkou energetickou hodnotu. Nejhorší možností jsou míchané nápoje. "Největším rizikem je kombinace mnoha tuků a koncentrovaného alkoholu. Koledujeme si o problém, kdy můžeme skončit v nemocnici," řekla Starnovská. Když to náhodou s konzumací alkoholu přeženete, vypijte před spaním co nejvíc vody a dostatek tekutin si připravte i k posteli.

Lékaři se po Štědrém dni setkávají s pacienty, kteří mají kromě obyčejného přejídání také akutní žlučníkové nebo slinivkové záchvaty. Zásobujte tělo jen tím, o čem víte, že mu neubližuje.