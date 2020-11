Vánoční trhy v Karlovarském kraji budou letos nezvyklé

Největší vánoční trhy v kraji se odehrávají v Chebu. I když město nechalo postavit na náměstí stánky, zvonici i kluziště jako v minulých letech, až protiepidemická opatření rozhodnou, jak budou trhy vypadat.

Zatím by se měly ve stáncích objevit jen vánoční ozdoby, stromky nebo jídlo s sebou. Fungovat s dodržením protikoronavirových opatření bude i ledové kluziště na náměstí.

V Karlových Varech přípravu na vánoční trhy přerušili. "I když zatím nemůžeme pozvat obyvatele města na svařené víno a jiné dobroty typické pro vánoční trhy, připravili jsme alespoň atraktivní výzdobu centra města. Věřím, že i rozsvícení vánočního stromu, byť proběhne jen prostřednictvím videa na sociálních sítích, k té atmosféře přispěje. Prodejní stánky zatím neinstalujeme a vyčkáváme," uvedla primátorka Karlových Varů Andrea Pfeffer Ferklová (ANO).

Kdyby se vládní opatření rozvolnila a prodejci by měli zájem, je město připraveno stánky instalovat. "Stánky bychom umístili na prostranství před Mlýnskou kolonádou, případně i do Dvořákových sadů. Pokud by se podařilo vánoční trhy skutečně zahájit, pravděpodobně bychom je oproti původnímu plánu prodloužili až do 6. ledna," dodala primátorka.

Pokud se vládní opatření zmírní, plánují vánoční trhy také v Mariánských Lázních. "Trhy budou v omezeném množství, budeme začínat už 5. prosince na mikulášskou nadílku. Na tržišti bude přítomen Mikuláš, připravíme různé hry pro děti a nadílku. Oficiální začátek plánujeme na 6. prosince, kdy rozsvítíme vánoční strom," řekl ČTK starosta Mariánských Lázní Martin Kalina (Piráti). Letošní trhy by měly být na ploše mezi zpívající fontánou a Karolininým pramenem, aby byly stánky od sebe dál.