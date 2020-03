Ve čtvrtek se do ČR letecky vrátilo 202 Čechů z Maroka

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Ve čtvrtek se do Česka letecky vrátilo 202 českých občanů, kteří uvázli v Maroku. Dalších zhruba 200 Čechů dopravilo do vlasti pět autobusů, které ministerstvo zahraničí vypravilo z Frankfurtu, Curychu a Vídně, uvedl na twitteru ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Dnes zamíří do Česka dalších 12 evakuačních autobusů.