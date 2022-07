Ve středu, kdy byl státní svátek, vydalo Česko uprchlíkům z Ukrajiny 24 víz

Vydaných víz, která umožňují jejich držitelům pobývat v zemi až rok a přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce, postupně ubývá. V pracovních dnech s výjimkou pondělí se v minulém týdnu počet víz pohyboval mezi 600 a 700, o měsíc dřív to bylo mezi 800 a 1000. Počet vydaných víz roste po víkendech či jiných volných dnech, kdy fungují některá krajská asistenční centra v omezeném režimu.

Na cizinecké policii, kde se nemusí hlásit děti mladší 15 let, se za více než čtyři měsíce trvání ruské invaze na Ukrajinu nahlásilo 340.312 lidí. Ve středu jich bylo 1428. Dětí do 15 let je mezi běženci podle posledních statistik ministerstva vnitra zhruba třetina.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v polovině června uvedl, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců, od počátku června jejich počet stagnoval. Aktuální odhad ČTK shání.

Český dopravce Leo Express dnes informoval o tom, že posiluje své autobusové spoje mezi slovenskými Košicemi a Mukačevem na západě Ukrajiny. Společnost operativně zvyšovala spoje už od počátku invaze, aby lidem prchajícím před válkou umožnila odjezd, během dubna se podle ní ale poměr cestujících otočil a zhruba dvě třetiny cestujících v posledních třech měsících míří z Košic zpět na Ukrajinu. Autobusy do Mukačeva navazují na vlakové spoje mezi Košicemi a Prahou.

Podle statistik ministerstva vnitra je stále nejvíce uprchlíků v Praze, kde do dnešního dne nahlásilo pobyt 89.319 běženců. Hlavní město je dlouhodobě přetížené a postrádá kapacity pro uprchlíky, magistrát proto v květnu uzavřel Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině. Centrum bude znovu otevřeno 11. července, podle pražského primátora Zdeňka Hřiba (Piráti) tak rozhodla vláda.