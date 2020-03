Ve svatoanenské nemocnici v Brně zemřela žena s koronavirem

V Jihomoravském kraji zůstává dnes ráno stejně jako v pondělí večer 175 potvrzených případů nákazy koronavirem. Vyplývá to z webu ministerstva zdravotnictví. V karanténě je přes 800 lidí, uvedla v tiskové zprávě krajská hygienická stanice.

V brněnské nemocnici, kterou stát určil pro moravské pacienty s koronavirem v těžkém stavu, je šest pacientů. Nemocnice mohla propustit dva pacienty, kteří už v pondělí nepotřebovali plicní ventilaci a mohli být převezeni do jiných nemocnic. Jeden pacient putoval do Nemocnice Prostějov a druhý do Fakultní nemocnice Brno.

Fakultní nemocnice u svaté Anny na druhé straně přijala další dva pacienty, kteří jsou ročníky 1944 a 1954. Celkem má tedy šest pacientů ve vážném stavu, jeden z nich je na přístroji ECMO, který zajišťuje mimotělní okysličení krve, zbylých pět je na umělé plicní ventilaci.

Podle jihomoravských hygieniků se v kraji podrobilo testům přes 2300 lidí. Hygienici zatím mají informaci o 173 potvrzených případech. Podle informací z webu ministerstva rozdíl mezi potvrzenými případy z ministerstva a od hygieniků způsobuje fakt, že hygienici uvádějí případy až po ověření, což si žádá časovou prodlevu. Ministerstvo tak uvádí informace od hygieniků i dalších laboratoří, od nichž hygienici zatím data ověřují.

Nejvíce potvrzených případů v kraji je v Brně, téměř 100. Desítky případů jsou na Břeclavsku, Brněnsku a Znojemsku, několik lidí je nemocných na Hodonínsku a Vyškovsku. Zasažené jsou všechny věkové kategorie od dětí přes mladistvé a dospělé až po seniory. Nejvíce zasaženou kategorií jsou lidé v produktivním věku od 25 do 44 let.