Ve Vlčnově je 21 nakažených koronavirem, od pondělí přibyl jen jeden případ

Nákaza se v obci zhruba s 3000 obyvateli objevila minulý týden, kdy ji testy prokázaly u osmi lidí. O dalších 12 nakažených informovali hygienici v pondělí odpoledne. "Všechny tyto osoby se znají a jsou v užším kontaktu. Z epidemiologického hlediska se jednalo o očekávaný nárůst počtu onemocnění vzhledem v rizikovosti kontaktu," uvedla Ševčíková.

Od sobotního odpoledne musejí lidé ve Vlčnově povinně nosit ochranu úst a nosu ve veřejných vnitřních prostorách. Hromadné akce se mohou konat maximálně s 500 účastníky, je nutné při nich dodržovat rozestupy. Lidé, kteří byli v rizikovém kontaktu s některým z nemocných, jsou v karanténě. "K dnešními dni je v této souvislosti v karanténě přes 100 lidí. Stále probíhá trasování kontaktních osob," uvedla dnes Ševčíková.

Odkud se onemocnění do Vlčnova rozšířilo, se hygienikům zatím nepodařilo určit. "Zdrojem nákazy mohla být i asymptomatická osoba. Zdroj nákazy nelze jednoznačně přesně specifikovat," uvedla Ševčíková. Starosta Vlčnova Jiří Matušík (nestr. za ODS) už dříve ČTK řekl, že se nákaza objevila v jedné z restaurací v obci, odkud se nejspíše dále rozšířila. Podnik je nyní zavřený, stejně jako například vlčnovské koupaliště.

Průběh nemoci je u nakažených v obci bezpříznakový, případně mírný. "V současné době neevidujeme žádnou hospitalizovanou osobu," doplnila Ševčíková.

Mimořádná opatření přijali hygienici ve Vlčnově kvůli nárůstu počtu nakažených a k zamezení dalšího šíření onemocnění. Opatření platí v katastru obce do odvolání. Lidé by měli roušky nosit také venku, a to v případě, že nelze dodržet rozestup 1,5 metru. Součástí nařízení je zákaz návštěv v zařízeních sociálních služeb. Hygienici vyzvali majitele obchodů, zdravotních a sociálních zařízení a dalších přístupných vnitřních prostor, aby je průběžně dezinfikovali.