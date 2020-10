Ve Voticích hoří skládka, hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu

Událost byla hlášena v sobotu v poledne. Nejdříve to vypadalo, že hoří pouze plocha pět krát pět metrů. Postupně ale hasiči zjistili, že oheň se rozšířil do hloubky skládky. Na místě dosud zasahovalo 22 jednotek, což může být podle odhadu mluvčí kolem 100 hasičů.

"Hasiči to musejí rozebírat, rozhrabávat, dohašovat. Je to hodně komplikované," uvedla Fliegerová. Velitel zásahu během dne odhadl, že hašení skládky potrvá do pondělního večera. Fliegerová večer uvedla, že to může trvat i déle. Poukázala na to, že požár dosud nebyl lokalizován.

Hasiči si na místo vyžádali elektrocentrálu a osvětlovací balon. Znečištěnou hasební vodu odčerpávají a odvážejí pryč. Na místě byla chemická laboratoř, která odebrala její vzorky.