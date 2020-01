Ve vyhořelém domě ve Vejprtech začal úklid. Kdy se klienti vrátí?

"Prioritou je to přízemí. Já sám očekávám, že to bude v řádech dnů nebo týdnů. Podařilo se nám nicméně i zlepšit ty provizorní podmínky, to znamená že nakupujeme postele, aby to provizorium mohlo být protažené i na 14 dnů," řekl Koláček. Uvedl, že klienti z domova Kavkaz, kde v neděli hořelo, zůstanou v jiných zařízeních ve městě. Ředitel dnes zřejmě odmítne nabídku přemístit klienty do jiných míst v kraji.

Podle technika Jindřicha Šarlingera z firmy Belix, která zajišťuje v domě sanační práce, se do přízemí po hašení dostala voda a veškeré věci jsou promočené. "Je to i začouzené. Takže veškerý nábytek včetně oblečení se likviduje a schovávají se pouze osobní věci jako například elektronika, rádia, televize, mobily nebo fotografie," řekl.

Místnosti v přízemí řemeslníci následně vymalují, opraví stropy a vymění podlahy. Po rekonstrukci se klienti budou moci vrátit zpočátku alespoň do přízemí. Je tam několik pokojů, společenská místnost, kuchyň a jídelna. Horní patra se stavebně oddělí a sanační práce i rekonstrukce, například výměna oken či sádrokartonových stropů, tam budou pokračovat. Práce v patrech, kde se našlo i ohnisko požáru, mohou podle technika trvat i několik měsíců.

Podle ředitele by opravy mohly být financované zatím z pojistky. "Vše je to nyní v režii pojišťovacího makléře a uvidíme, co vše pojistka pokryje," řekl. Radní Ústeckého kraje ve čtvrtek schválili na pomoc Vejprtům po tragickém požáru milion korun. Částku budou schvalovat v pondělí zastupitelé.