Vejprty po smrtícím požáru: Vyšetřování na místě skončilo, nastupuje četa psychologů

Po požáru záchranáři ošetřili 30 lidí, většinu zdravotníci propustili z nemocnic hned v neděli. V nemocnicích Krajské zdravotní jsou ještě tři muži. "Pacient, který je na anesteziologicko-resuscitačním oddělení nemocnice v Chomutově napojen na plicní ventilaci, je stále v kritickém stavu. Muž ošetřený s popáleninami, který je naopak v dobrém stavu, zatím na lůžkovém oddělení chirurgického oddělení zůstává," řekl dnes ČTK mluvčí Krajské zdravotní Ivo Chrástecký.

V mostecké nemocnici je jeden pacient na standardním lůžku interního oddělení. V městské nemocnici v Kadani je jeden muž, kterého dnes přeložili z jednotky intenzivní péče na interní oddělení. ČTK to řekla Lenka Pešová z vedení nemocnice.

Kriminalisté s vyšetřovatelem hasičů sbírali v neděli a pondělí stopy na místě tragédie. "Vyšetřování na místě skončilo, k příčině se zatím nebudeme vyjadřovat," řekla dnes ČTK mluvčí krajské policie Alena Bartošová. Dílčí informace poskytne policie na tiskové konferenci ve čtvrtek. Událost šetří jako trestný čin obecného ohrožení z nedbalosti.

Klienti domova, kteří přežili a z nemocnice je zdravotníci propustili, se vrátili do Vejprt. "Teprve teď jim dochází, co se stalo, že přišli o kamarády," řekla ČTK starostka Jitka Gavdunová (ODS). "Dneska nastupuje celá četa psychologů, které zařídil Ústecký kraj. Klienti postrádají kamarády, ptají se na ně, opravdu tu pomoc potřebují," uvedla starostka.

Hořet začalo v neděli před 5:00 ve společenské místnosti, odkud se požár rozšířil do dalších dvou pokojů. Budova je prolitá vodou. "Už jsme připravili vysoušeče a máme připravenou úklidovou četu. Máme i nabídky od sanačních firem, rádi bychom měli na místě takovou firmu od začátku. Úřad práce nám na tři měsíce zajistil pět lidí, které využijeme v budově," uvedla starostka. V rámci opravy objektu by chtěla radnice podle Gavdunové zvýšit bezpečnostní opatření.

Ředitel městských sociálních služeb Viktor Koláček dnes ČTK řekl, že by rád zprovoznil v řádu dnů přízemní část budovy, aby se do ní mohlo vrátit 11 klientů. "Ve středu chceme obnovit elektřinu a topení. V přízemí je jídelna, kuchyň, kancelář, takže bychom měli zvládnout omezený provoz," uvedl Koláček. Společenská místnost prohořela na půdu, proto stav budovy posoudí ve středu statik. "Hlavní motivace zprovoznění je udělat maximum pro to, abychom klienty nemuseli na pár dní někam stěhovat, protože to by byl další stresový faktor, další ubytujeme v rámci naší organizace," řekl Koláček.

Město dnes zahájilo veřejnou sbírku na rekonstrukci domu a pomoc klientům domova Kavkaz, kteří přišli při požáru prakticky o všechno. Ústecký kraj chce radnici poslat milion korun a požádal stát o pět milionů pro Vejprty. Úřad práce tento týden vyplácí klientům nebo jejich opatrovníkům okamžitou finanční pomoc v rozsahu 10.000 až 50.000 korun na osobu.