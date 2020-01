Vejprty se vzpamatovávají z tragického požáru

"Je to pro naše město velká tragédie, domov patří odjakživa k našemu městu. Známe ty klienty od dětství a já sama to velice těžce nesu," řekla novinářům starostka Jitka Gavdunová (ODS), která se o požáru dověděla po páté hodině a hned jela na místo.

Hořet začalo ve městečku v těsném sousedství hranic s Německem krátce před pátou hodinou ranní. První na místě byli do deseti minut místní dobrovolní hasiči, kteří zachraňovali klienty. "Kdyby nebylo zásahu včas, bylo by obětí více," uvedla starostka.

S německou obcí Bärenstein opticky tvoří Vejprty jeden celek, rozdělený pouze hraničním potokem Polava, přesto němečtí hasiči nedorazili, posteskla si starostka. Na místě naopak byly dvě posádky zdravotníků ze sousedního státu.

Krušnohorské městečko se třemi tisícovkami obyvatel se postupně plnilo auty záchranářů. "Zjišťovala jsem, co se stalo. Báli jsme se," řekla ČTK Anastázie Matlochová, která šla dnes odpoledne na návštěvu za svým synem, jenž bydlí poblíž místa nešťastné události. "Je to tragédie, ráno mně bylo úplně špatně," dodala.

Lidé se shodují, že s klienty domova nebyl ve městě žádný problém. "Jsou to celkem slušní kluci. Dřív s nimi chodily vychovatelky, teď bývají na vycházkách i sami," uvedla Olga Císařová. "Jsou v pohodě. Občas je potkávám venku, žádný problém," poznamenal šestnáctiletý Martin.

Ve městě je několik objektů, které slouží lidem s nějakým postižením. "Řekla nám to vychovatelka, co se stalo. Je to hrozný," řekl ČTK osmadvacetiletý Lukáš, klient jedno z těchto zařízení, jenž byl na odpolední procházce s kamarády. "Museli jsme připravit postele, aby se měli kluci, kam vrátit z nemocnic," dodal.

Přeživší muže ubytuje město dočasně v dalších objektech. "Jsou to často lidé, o které se jejich vlastní rodina nestará, my jsme jejich rodina," řekla starostka. Pomoc nabídl Ústecký kraj, okolní obce i stát. "Chci poděkovat za vlnu solidarity, která se na základě této události zvedla," zdůraznila Gavdunová. "Postaráme se o naše klienty, s událostí se musíme vyrovnat my všichni jako rodina," řekla.

Kolem objektu je zatím policejní páska, kriminalisté sbírají důkazy, zajišťují stopy. Lidé chodí kolem a v jejich tvářích je patrný smutek. "Když jsem slyšela, co se stalo, hned jsem si vzpomněla na Měděnec, vždyť tam také zemřelo tolik nevinných lidí," zmínila starší žena, která tak připomněla událost z roku 1984. Tehdy v nedalekém Měděnci při požáru v Ústavu sociální péče zemřelo 26 chovanek. Tragédií se později inspiroval Filip Renč při natáčení filmu Requiem pro panenku.