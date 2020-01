Vepřín na Rokycansku zasáhl požár, uhořelo 300 prasnic a 1300 selat

K požáru na severu okresu Rokycany vyjelo 11 jednotek v neděli před 23:00. "V době příjezdu první jednotky byl již objekt požárem zcela zasažen," řekl mluvčí. Hasiči se zaměřili na ochranu okolních budov, uchránili majetek za 70 milionů korun. Požár dostali pod kontrolu hodinu po půlnoci. Později přijeli na místo vyšetřovatelé Technického ústavu požární ochrany a Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru, událost shora monitoroval dron, řekl Poncar.

"Je to neštěstí. Hlavně, že nedošlo k újmě na lidských životech," uvedl Petr Saro, předseda představenstva postižené firmy Integro a.s. Kladruby. Patří do pražské skupiny Tekro, která se zabývá chovem dojnic, prasat i drůbeže a zpracováním masa.

"Vzájemně jsme se informovali. Je to mimořádná situace, kterou ještě nikdo z nás neřešil," řekl starosta Rokycan Václav Kočí. Na místě požáru byli hasiči, policie, vlastník provozovny, veterináři, pracovníci kafilérie a pojišťovny. Podle Kočího jsou v místě neštěstí dva velké problémy. "První jsou zbytky zvířat, které nelze likvidovat na skládce. A dále na zvířata spadla střecha s izolacemi s eternitovou krytinou. Takže se mají likvidovat zvlášť zvířata a zvlášť nebezpečný odpad, tedy eternit (azbest), jestli se to potvrdí," řekl starosta.

"Lehká kontaminace azbestem tam patrně bude," řekl ředitel odboru ochrany zdraví a pohody zvířat z Krajské veterinární správy v Plzni Richard Bílý. Chovatelé by měli ve zcela zničeném objektu demontovat technologie, v úterý se začnou uhořelá zvířata nakládat. "Základně se to očistí od kontaminantů a půjde to spálit do kafilerky v Mimoni," uvedl Bílý. Událost je vedená jako nedbalostní trestný čin s velkou škodou.

Dalších 10.000 prasat v chovu by mělo být v pořádku. Chovatel podle Bílého nemá volné lidi a hledá firmy, které s likvidací pomohou. Pomoc údajně nabídli okolní zemědělci i firmy. Bílý ocenil spolupráce Integra se záchrannými i odbornými složkami. "Chtějí to udělat dobře, tedy jak demontáž konstrukce, tak separaci odpadů" uvedl. Na likvidaci desek s azbestem má v úterý nastoupit specializovaná firma. Podle Bílého by bylo ideální, aby byla mrtvá zvířata odvezená do konce týdne, jinak by se mohla rozkládat.