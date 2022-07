Vepřín v Letech půjde k zemi. Nahradí ho památník holokaustu Romů

Náklady demolice by neměly přesáhnout 110 milionů korun, které na ni dal stát. ČTK to dnes řekla Karolina Spielmannová, mluvčí Muzea romské kultury, které památník vybuduje. Stát vepřín odkoupil před čtyřmi lety. Výstavba památníku bude stát desítky milionů. Část by měly uhradit norské fondy a část stát.

Nabídku na demolici areálu podalo 17 zájemců. Veřejnou zakázku získala společnost AWT rekultivace, s níž se podepíše smlouva. Předání staveniště je v plánu 22. července ve 13:00. V tento den si mohou lidé podle Spielmannové naposledy areál vepřína prohlédnout i za přítomnosti pamětníků a aktivistů.

Vepřín byl v provozu od 70. let minulého století do jara 2018. Za války tam byl ale takzvaný cikánský tábor. "V něm byly vězněny v nelidských podmínkách celé romské rodiny. Došlo tak ke změně na tábor koncentrační," uvedla Spielmannová. Připomněla, že v blízkosti letského nouzového hřbitova, který je asi 300 metrů od místa tábora, byl v roce 1995 umístěn památník a celé místo se v roce 1998 stalo kulturní památkou.

Stát vepřín odkoupil v roce 2018 za 450 milionů od firmy Agpi, která tam měla 13.000 prasat. Táborem v Letech podle historiků od srpna 1942 do května 1943 prošlo 1308 Romů, mužů, žen i dětí, 327 z nich v něm zemřelo a přes 500 skončilo v koncentračním táboře v Osvětimi.