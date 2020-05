Větrné bouře v Česku: Hasiči měli 600 výjezdů, tisíce odběrných míst bez elektřiny

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Silné bouře v pondělí večer a v noci na dnešek přerušily dodávky proudu až do 46.000 odběrných míst v síti energetické firmy ČEZ. Dnes ráno se ještě objevovaly další poruchy kvůli pádům stromů poškozeným v noci bouřkami. Dnes k 10:00 tak bylo bez elektřiny 13.000 míst. ČTK to řekla mluvčí ČEZ Soňa Holingerová. Obnovit dodávky proudu do všech zasažených míst se podle ní podaří ještě během dopoledne.