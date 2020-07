Většina Čechů se obává další vlny koronavirové epidemie, ukázal průzkum

Výsledky průzkumu zveřejnil Median dnes. Od začátku epidemie se v Česku nakazilo novým koronavirem 12.685 lidí. Z nemoci covid-19, kterou virus způsobuje, se vyléčilo 7910 infikovaných, úmrtí je 351. Počet nových případů koronaviru v Česku se v úterý po dvou volných dnech vrátil nad stovku.

O tom, že druhá vlna nákazy koronavirem přijde, bylo pevně přesvědčeno deset procent respondentů. Dalších 52 procent volilo odpověď "spíše ano". Příchod druhé vlny naopak neočekávají tři procenta dotázaných a podle dalších 35 procent spíše nepřijde. "Vidíme tedy, že v tvrzení o tom, zda druhá vlna nastane či ne, mají Češi určitou nejistotu a méně volí krajní body nabízené škály odpovědí," shrnul výsledek průzkumu Median.

Že druhá vlna covidu-19 nastane, si o něco častěji myslí lidé z Prahy a zbytku Čech než lidé z Moravy. Rozdíly v odpovědích nalezli autoři výzkumu také mezi pohlavími. Ženy jsou mírně optimističtější, že druhá vlna pandemie nepřijde se domnívá 42 procent z nich. U mužů to je 34 procent.

Odpovědi lidí sbíral Median v období od 12. června do 3. července. Do průzkumu se zapojilo 600 respondentů ve věku 18 a více let.