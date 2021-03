Většina Čechů se při ztrátě zaměstnání spoléhá na podporu

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Na státní podporu jako na hlavní zdroj financí plánuje při ztrátě zaměstnání spoléhat 58 procent Čechů. Při hledání nové práce by 55 procent lidí zvažovalo rekvalifikační kurz. Polovina z nich by jej pak hradila z úspor. Vyplývá to z průzkumu společnosti Provident Financial mezi 600 respondenty.