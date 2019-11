Většina Čechů platí kartou. Na používání hotovosti jsou různé názory

Bezhotovostní placení využívá čím dále tím více Čechů. Platební karty jsou součástí našeho každodenního života. Nevyužíváme je len na online placení ale i na placení v kamenných obchodech. Sdružení pro platební karty (SBK) uvádí, že za posledních deset let vzrostl počet karetních transakcí o 6,5krát. Debetní kartou platí 8 z 10 lidí a 22 % lidí využívá k placení kreditní kartu.

Nejvíc se rozmáhají platby mobilním telefonem. Průzkum uvádí, že přiložením mobilu k platebnímu terminálu platí už každý pátý z nás. „Mobilem, případně chytrými hodinkami, čipem a podobně lze platit kdekoli, kde mají bezkontaktní terminál. Ten je v ČR na rozdíl od jiných zemí již obvyklou záležitostí. Abyste mohli platit třeba právě tím mobilem, je potřeba si vaši bankovní kartu nahrát do speciální aplikace, kterou podporuje vaše banka a samozřejmě váš telefon. Nejčastěji to bývá Google Pay či Apple Pay, které podporuje už většina českých bank. Některé banky dokonce vyvinuly svou vlastní aplikaci,“ vysvětluje Tomáš Hládek, poradce ČBA pro platební styk a kyberbezpečnost.

Podle České národní banky je v oběhu čím dál více hotovosti, v roce 2018 to bylo téměř 630 miliard Kč. Do oběhu se fyzické peníze dostávají především výběrem z bankomatů. Dvě třetiny populace vybírají peníze z bankomatu alespoň jednou měsíčně, V roce 2018 činil počet výběrů z bankomatů téměř 183 milionů.

Z výzkumu vyplývá, že 15 % Čechů zaplatí nákup v hotovosti nebo převodem z účtu. Společnost rozdělují názory na používání hotovosti. Třetina z nás by přivítala její zrušení, protože by to přineslo větší svobodu v nakupování. Další třetina je však zcela proti a ve její zrušení vidí omezení osobní svobody. Třetina lidí je pak v této otázce nerozhodná.

Platby kartou při nákupu na internetu využívá podle průzkumu ČBA 54 %Čechů. Nejčastěji se přitom jedná o klasickou debetní kartu 84 % a jen 14 % z nás platí kartou kreditní. „Při platbě debetní kartou operujeme s prostředky, které my sami na účtu reálně máme. U kreditní karty je to tak, že jejím použitím si od banky v podstatě peníze půjčujeme, jsou to její prostředky. V případě, že s kartou zaplatíme předem daný minimální obnos a každý měsíc utracené prostředky dorovnáme, bývá taková půjčka zcela bez úroků,“ vysvětluje Tomáš Hládek.

Nakupování přes internet může být spojené s podvody nebo se zneužitím osobních údajů. „Podvodu můžeme v tomto případě zabránit právě platbou na dobírku. Další obavou při platbě online pak bývá zneužití osobních údajů – v takovém případě bych doporučil, pokud chcete platit kartou, zvolit vždy možnost platby přes zabezpečenou bránu, která využívá metodu 3D Secure, kterou dnes podporuje naprostá většina obchodníků v ČR i v Evropě,“ upozorňuje Tomáš Hládek.

Placení na dobírku využívají respondenti zejména tehdy, pokud u internetového prodejce nakupují poprvé.