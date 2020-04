VIDEO: Zmrtvýchvstání Miloše Zemana? Píchněte mu něco. Šteindler drsně paroduje hlavu státu

Šteindler na videu napodobuje známá gesta Miloše Zemana, na ním přitom visí filipínská a čínská vlajka. „Drazí spoluobčané, dovolte mi, abych vám poděkoval za všechna vaše přání k mému dnešnímu jubileu,“ říká Šteindler na začátku videa.

„Svědčí to o tom, že naše společnost ještě není úplně mrtvá. A my bychom ji měli uzdravit. Úctou k nám, starým lidem, kteří znamenají minulost. A minulost, to je budoucnost,“ řeční herec před hořícím krbem.

„A chleba! Chleba… je pivo naší země! Padesát procent naší populace, což jak mnozí jistě vědí, je téměř polovina našich obyvatel, mi blahopřála k mému dnešnímu zmrtvýchvstání. A to považuji za velmi silný mandát. A proto mi na závěr dovolte takový malý bonmot,“ paroduje umělec prezidenta Zemana, který o velikonoční neděli, tedy v den, kdy si křesťané připomínají zmrtvýchvstání Krista, veřejně pronesl své velikonoční poselství.



„Příště mě zvolte a já vám slibuju, že to nevemu. Děkuji vám…,“ dodává Šteindler, který následně do ruky chytí „panáka“ s alkoholem. Přípitek ale už nepronese, protože začne vrávorat. „Píchněte mu něco!“ ozývá se následně jiný hlas na videu.

Miloš Zeman v originálním velikonočním projevu vyzval v dvouminutovém projevu k solidaritě a sounáležitosti. V řeči, kterou odvysílala Česká televize, zdůraznil, že se nechce věnovat ekonomice, politice ani epidemii koronaviru, ale naději.

„Naše společnost samozřejmě není mrtvá, ale je zraněná, a my všichni bychom ji měli uzdravit," uvedl. „Mějme lásku vůči nám, starým lidem, vzhledem k tomu, že už vzpomínáme na naši minulost. A úcta k naší minulosti je součástí národního povědomí," řekla také hlava státu.