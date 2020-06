Vidkun: Soud je v klíčové fázi. Promluvila fonetička, která analyzovala odposlechy

Právě tam aktéři kauzy podle žalobců diskutovali o věcech z trestních řízení a předávali si informace či pokyny. Obžalovaní to celou dobu popírají. Část odposlechů se chystá soud přehrávat při dalších jednáních, kauzu proto odročil na srpen.

Fonetička Marie Svobodová přepisovala hodiny zvukových záznamů z odposlechů především z četných schůzek obžalovaného tehdejšího náměstka krajského policejního ředitele Karla Kadlece a vlivného podnikatele Ivana Kyselého. Monitorovány byly i schůzky Kadlece s tehdejším hejtmanem Jiřím Rozbořilem a šéfem hospodářské kriminálky Radkem Petrůjem, kteří jsou rovněž obžalováni. "Všechny nahrávky byly plynulé a logické i s ohledem na pozadí a počet osob. Neměla jsem z toho dojem, že by bylo s nahrávkami manipulováno," uvedla dnes znalkyně.

Klíčové důkazy získávali policisté především sledováním vnitřních prostor kavárny Cafe Delux, restaurace Potrefená Husa a restaurace Opera. Právě kvůli kvalitě nahrávek byla vyžádána znalecká zkoumání z oboru kriminalistika, odvětví kriminalistická audioexpertiza - fonoskopie. Kromě Svobodové byl přibrán další znalec.

"Práce byla náročná, bylo to fakt šílené. V poslední fázi, kdy policie pospíchala s uzavřením případu, mi pomohli dva studenti z fonetiky, předtím byli instruováni policií a podepsali mlčenlivost. Nahrubo mi přepisovali některé záznamy, poté jsem to kontrolovala," uvedla fonetička. Podle ní neprováděli žádné klasické úpravy a za svou práci dostali odměnu od policie.

Fonetička se dnes dostala pod palbu otázek obhajoby. Ta poukázala například na to, že se na přepisu na konci podíleli čtyři studenti a není zřejmé, které části odposlechů přepisovali. Obhájci poukazovali i na to,že některé hovory jsou neslyšitelné a přesto z nich udělala přepis. "Nepočítejte s tím, že já bych si něco vymýšlela. Pokud tam něco bylo, tak jsem to zapsala. Poslouchám lidskou řeč 25 let, zřejmě mám lepší uši. Jiné technické vysvětlení nemám," uvedla fonetička.

Během sledovaného období v této kauze, tedy od 29. července 2014 do počátku září 2015, zaznamenali detektivové nejméně 45 osobních schůzek aktérů kauzy. "Prakticky ze všech těchto záznamů jasně vyplývá, že obviněný Kadlec na těchto schůzkách soustavně a pravidelně sděluje Kyselému konkrétní informace z trestních řízení," stojí v obžalobě. Další odposlechy získali detektivové ze sledování kuřárny olomouckého pracoviště GIBS a kanceláře Kadlece v budově krajského policejního ředitelství. Dohromady jde o 130 CD s hodinami záznamů.

Obžalovaní vinu celou dobu procesu popírají. Tvrdí, že záznamy jsou vytržené z kontextu či že šlo pouze o "hospodské" řeči. Soud dnes kauzu odročil na 4. až 7. srpna, kdy se chystá některé z odposlechů přehrát nebo přečíst a obžalovaní na ně budou moci reagovat. Soud má v plánu provést i doplňující výslechy obžalovaných právě k relevantním pasážím z odposlechů.