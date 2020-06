Vietnamci byli v Česku na koronavirus připraveni dříve než ostatní. Blogerka prozradila proč

Kdo byl pozorný, mohl si všimnout, že vietnamská komunita žijící v Česku se na covid-19 připravila skvěle. Jejich večerky a restaurace nabízely dezinfekci a místy i roušky jako jedny z prvních a server EuroZprávy.cz eviduje hned několik měst, kde právě Vietnamci jako první nabízeli pomoc i ostatním. Například formou nápojů pro složky IZS zdarma.

Na to upozornil i Český rozhlas, který připomněl, že v době, kdy celý svět trpěl nedostatkem ochranných pomůcek, darovali Vietnamci žijící v Česku zdravotníkům i svým sousedům stovky roušek a ochranných rukavic z vlastních zásob.

Populární blogerka Do Thu Trang tvrdí, že se zapojili velmi aktivně i díky tomu, že věděli, co se děje. A jak dodává, věděli to pravděpodobně dříve, než si to většina lidí stačila uvědomit.

"Když jsem někdy v půlce ledna odjížděla od našich, tak už byli připravení – měli balíček dezinfekce a už měli objednané roušky. Z českých médií neslyšeli vůbec nic, ale veškeré informace a upozornění si posílali mezi sebou v komunitě," říká.

Opatrnost přitom často vycházela i z obavy, jak by zvládli pobyt v české nemocnici. "Například moje maminka neumí česky. A ve Vietnamu je ve zvyku, že pokud onemocní nějaký člen rodiny, tak k němu chodí nejen ta užší rodina, ale i známí a sousedi a snaží se co nejvíc pomáhat. Kdyby se někdo z nich nakazil, byl by to obrovský problém," dodala.