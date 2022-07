Vízum dočasné ochrany získalo ve čtvrtek 409 ukrajinských uprchlíků

Kolik přesně uprchlíků v Česku pobývá, není známo. Část z nich odjíždí do jiných zemí nebo se vrací na Ukrajinu. V červnu úřady odhadovaly, že v Česku zůstává asi 280.000 až 300.000 běženců. Podle údajů ministerstva vnitra k 22. červnu tvořily asi třetinu z uprchlíků z Ukrajiny děti a mládež ve věku do 18 let.

Do škol se podle zatím neuzavřených dat ze zápisů, které končí dnes, přihlásilo asi 40.000 dětí z Ukrajiny. Je to o 30.000 méně, než jich podle statistik do Česka po propuknutí konfliktu na Ukrajině přišlo. Ve čtvrtek to uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Je podle něj pravděpodobné, že část dětí se s rodiči už vrátila do vlasti, část to plánuje.

Cizinecké policii se za téměř pět měsíců trvání ruské invaze na Ukrajinu podle údajů vnitra nahlásilo 356.464 lidí. Ve čtvrtek jich bylo 1696. Hlásit se ale nemusí děti do 15 let.

Nejvíce běženců je podle ministerských statistik v Praze, kde úřady evidují přes 90.000 uprchlíků. Na začátku týdne se znovu otevřelo Krajské asistenční centrum pomoci Ukrajině ve Vysočanech, které hlavní město kvůli přetíženosti a nedostatku ubytovacích kapacit v polovině června uzavřelo. Město nicméně kvůli naplněné kapacitě nebude s výjimkou provizorních stanových městeček a kapacit zajišťovaných Správou uprchlických zařízení nabízet Ukrajincům ubytování.