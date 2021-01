Vláda zavře areály, ale není připravena nahradit ztráty. Jdeme cestou kočkopsa, říká Neumannová

Rozhodnutí uzavřít skiareály a ve výluce i nadále pokračovat považuje za velmi nešťastné. „Nynější situaci vidím jako velmi tristní. Podle mého názoru každý rozumně uvažující člověk musí dospět k názoru, že pokud se ostatní pohybují na čerstvém vzduchu a několik málo minut sedí na otevřené lanové sedačce, tak nebezpečí rizika nákazy je opravdu minimální,“ tvrdí prezidentka Asociace horských středisek (AHS) Kateřina Neumannová.

Olympijská vítězka z Turína v závodě na 30 kilometrů volnou technikou s hromadným stratem v rozhovoru pro EuroZprávy.cz upozorňuje, že majitelé a provozovatelé by podle navrhovaných kompenzací obdrželi pět až deset procent ze zisku. „V Rakousku anebo v Itálii mají připravené kompenzace pro případné uzavření v řádu padesáti až sedmdesáti procent z tržeb. Na uvedeném příkladu každý vidí, že podmínky podpory ze strany státu jsou v obou zemích úplně jiné než u nás. V České republice bohužel jdeme cestou kočkopsa. Vláda zavře areály, ale zároveň není připravena nahradit ztráty, které jsou už nevratné,“ zaráží rodačku z Písku. Pevně věří, že naplánovaná jednání ředitele AHS Libora Knota s ministrem Karlem Havlíčkem povedou k úpravě kompenzací. „A to tak, aby horská střediska současné uzavření přežila.“

Neumannová se snaží být společně s asociací aktivní, aby co nejvíce pomohla lidem podnikajícím v horském prostředí. „Už od října komunikujeme s příslušnými ministerstvy či jejich šéfy. Dáváme jim relevantní podklady pro to, aby jejich rozhodnutí byla co nejvíce rozumná.“ Dvojnásobná mistryně světa kontaktuje i státní úředníky. „Protože oni pochopitelně nedisponují množstvím odborných informací o tom, co se děje na horách. Proto jsme si vytyčili za cíl jim vše dopodrobna vysvětlovat.“

Specialistka na andragogiku nedovede říci, zda její slavné jméno otevírá dveře ke klíčovým politikům. „Osobně nedokážu sama za sebe posoudit, jak přesně moje jméno zabírá. Samozřejmě mám snazší komunikaci v tom, že se rovnou dostanu k ministrům, s nimiž potřebuji hovořit. Ale obávám se, že situace je natolik komplikovaná, že v tuto chvíli moje jméno není tím, co by aktuální problematiku pomohlo anebo bylo schopno vyřešit. A tak bych rozhodně příjmení Neumannová nepřeceňovala,“ praví Kateřina Neumannová.

NAVRHOVANÉ KOMPENZACE JSOU NAPROSTO NEPŘIJATELNÉ

Paní Neumannová, co jako prezidentka Asociace horských středisek říkáte na rozhodnutí vlády, která na dnešním zasedání neudělila výjimku horským areálům, které nejméně do 22. ledna zůstanou uzavřené? Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) verdikt kabinetu zdůvodnil tím, že skiareály nejsou místem, kde dochází k omezování sociálního kontaktu. Původně měly provoz zahájit 10. ledna.

Ze své pozice prezidentky Asociace horských středisek musím vnímat kontext celé situace. Uvědomuji si, že když je téměř vše v zemi zavřené, tak těžko mohly areály politicky projít, aby dostaly výjimku a mohly obnovit provoz. Nebylo možné, aby byly z opatření vyňaté. Z tohoto pohledu jsem schopna verdikt pochopit. Lidsky ale nejsem přesvědčena o tom, že by ve venkovním prostředí na sjezdovkách přímo při sportování docházelo k přenosu covidu-19. S tím opravdu souhlasit nemohu. Samozřejmě, co se týče provozů v uzavřených prostorech, tam je situace odlišná a jiná než venku. Co je ale daleko složitější v návaznosti na čtvrteční rozhodnutí, to jsou avizované kompenzační programy. Doposud navrhovaný systém kompenzací pro Covid - Uzavřené provozovny je pro lyžařské areály nepřijatelný a nepoužitelný. Snad to však není konečné řešení. Pevně věříme, že naplánovaná jednání našeho ředitele Libora Knota s panem ministrem Karlem Havlíčkem povedou k úpravě kompenzací, a to tak, aby horská střediska současné uzavření přežila.

Proč jsou navrhované kompenzace zatím nepoužitelné, jak tvrdíte?

Protože jsou nastavené v režimu Covid - Uzavřené provozovny a pro lyžařské areály jsou kompenzace nepřijatelné z různých důvodů, neboť jejich provoz je velmi specifický a je omezený jen na tři měsíce v roce. A jak jsou programy pro tuto chvíli nastavené, tak se spíše hodí na uzavřené provozovny typu fitness center, která za normálních okolností fungují dlouhodobě a celoročně. Jenže pro provozovatele areálů podle velikosti znamenají úhradu v průměru mezi pěti až deseti procenty ze zisku. Proto se doposud jedná o naprosto zanedbatelnou a nevyužitelnou podporu, která je naprosto likvidační pro celý horský průmysl.

Už jste zaznamenala odezvu na dopis, který Asociace horských středisek, jíž předsedáte, adresovala vládě v souvislosti s uzavřením skiareálů během koronavirové pandemie? Ve výzvě zdůrazňujete, že mnohým podnikatelům hrozí krach. Jen připomenu, že vaše asociace nezahrnuje jen majitele a provozovatele areálů, ale jejími členy jsou i další firmy, jež jsou součástí takzvaného horského průmyslu. Jedná se tedy o organizaci s širším záběrem.

Přiznám se, že přímou reakci na naši výzvu jsme zatím nezaregistrovali. Samozřejmě, že asociace i nadále intenzivně komunikuje s ministerstvem průmyslu a obchodu ohledně nastavení podmínek týkajících se právě už zmíněných kompenzací.

Jaký je váš osobní názor na současnou situaci, kdy kvůli covidu-19 vláda od 27. prosince uzavřela i horská střediska a výluka trvá i po dnešním rozhodnutí kabinetu?

Nynější situaci vidím jako velmi tristní. Jelikož sama mám chalupu na Šumavě, kde jsem trávila celé Vánoce i novoroční svátky, tak jsem dokonale vnímala, co se dělo na horách, když bylo volno. Lidé do středisek vyjeli, nahrnuli se na sjezdovky, aby na nich sáňkovali, bobovali či je využívali skialpinisté. A všichni se pak tlačili u nějakého drobného okénka s občerstvením. Majitelé i provozovatelé areálů tak trpí obrovskými finanční ztrátami, které jim nikdo v plné výši nenahradí. Proto rozhodnutí uzavřít areály považuji za velice nešťastné.

V České republice jsou skiareály uzavřené, ale například v Rakousku se dá lyžovat. Máte pro to nějaké vysvětlení? Mimochodem nikdo z epidemiologů neprokázal, že by horská střediska byla ohniskem nákazy pro šíření koronaviru.

Podle mého názoru každý rozumně uvažující člověk musí dospět k názoru, že pokud se ostatní pohybují na čerstvém vzduchu a několik málo minut sedí na otevřené lanové sedačce, tak nebezpečí rizika nákazy je opravdu minimální. Je nutné si uvědomit, že i řešení nynější situace v zahraničí je různé, a to od úplného uzavření až po ponechání provozu pro místní lidi, což je případ právě zmiňovaného Rakouska. Ve Švýcarsku je například většina kantonů pro lyžování otevřena. Přístup je opravdu různý. Ale pokud se pozastavíme u Rakouska anebo u Itálie, tak zde jsou kompenzace pro případné uzavření připravené v řádu padesáti až sedmdesáti procent z tržeb. Na uvedeném příkladu každý vidí, že podmínky podpory ze strany státu jsou v obou zemí úplně jiné než u nás. V České republice bohužel jdeme cestou kočkopsa. Vláda zavře areály, ale zároveň není připravena nahradit ztráty, které jsou už nevratné. Jak už jsem řekla, provoz areálů je omezen na krátký úsek roku, ale zároveň zaměstnávají a navazují na sebe celou řadu dalších byznysů a menších provozoven. Jedná se opravdu o devastující situaci pro horský resort.

SLAVNÉ PŘÍJMENÍ PŘI JEDNÁNÍCH ODMÍTÁ PŘECEŇOVAT

Jakým konkrétním způsobem můžete jako prezidentka Asociace horských středisek pomoci postiženým podnikatelům, které živí lyžařský byznys?

Sama za sebe nic nezmohu, ale snažíme se za asociaci, která sdružuje pod svými křídly velkou část lyžařských areálů i dalších firem z horského prostředí, už od října komunikovat s příslušnými ministerstvy či jejich šéfy. Dáváme jim relevantní podklady pro to, aby jejich rozhodnutí byla co nejvíce rozumná. I když samozřejmě vnímáme vážnost situace, která není jednoduchá, tak si myslíme, že daná pravidla by pro horský průmysl mohla být nastavená tak, aby pro tento resort nebyla tak likvidační. Společně s celou organizací usiluji o jasnou a bezproblémovou komunikaci s ministerstvy a vládou. To je moje cesta, která by měla ostatním přinést pomoc a podporu.

Otevírá slavné jméno olympijské vítězky a dvojnásobné mistryně světa v běhu na lyžích dveře ke klíčovým politikům, kteří by návrhy či nápady vaší asociace mohli pomoci převést do reality, a osobně vám více naslouchali?

Osobně nedokážu sama za sebe posoudit, jak přesně moje jméno zabírá. Samozřejmě mám snazší komunikaci v tom, že se rovnou dostanu k telefonickému spojení a následnému třeba i osobnímu rozhovoru s ministrem, s nímž potřebuji hovořit. Ale obávám se, že situace je natolik komplikovaná, že v tuto chvíli moje jméno není tím, co by aktuální problematiku pomohlo anebo bylo schopno vyřešit. Snažím se pomáhat nejenom svým jménem, ale tím, že průběžně za asociaci usilujeme o komunikaci se státními úředníky, kteří pochopitelně spoustu detailů a odborných informací o tom, co se děje na horách, nemohou pochopitelně stoprocentně znát. Proto jsme si vytyčili za cíl jim vše dopodrobna vysvětlovat. A tak bych rozhodně příjmení Neumannová nepřeceňovala.

Už jste zmínila, že na Zadově vlastníte a provozujete Chalupu Kateřiny Neumannové. Jak se vás dotkly restrikce vyhlášené ohledně koronavirové pandemie?

Jedná se o soukromou chalupu spojenou s několika málo apartmány. Běžný provoz je v tuto chvíli samozřejmě nemožný. Měla jsem ale štěstí, že si část mých apartmánů v covidové době pronajali lidé dlouhodobě. Jsou to uzavřené bytové jednotky, a tak tím pádem je pro mě nastalá situace malinko jednodušší. Všichni ale na horách nynějším stavem trpí a počítají ztráty, které se čtvrtečním prodloužením uzávěry prohloubí.

Mohou vůbec horská střediska letošní zimu ekonomicky přežít? Sezona na horách totiž trvá tři měsíce a ze zisku za zmíněné období poté areály žijí. Navíc nyní napadl sníh, a tak není pochyb, že by lyžaři přijeli i do míst, kde majitelé uměle nezasněžují…

Celkovou problematiku nelze paušalizovat. Vždy záleží, jak mají jednotlivá střediska nastavené investice, nájmy. Každý areál má svoji autonomii a odlišné specifika svého vlastního provozu. Některá střediska mají za sebou například silné investory či majitele. Ale všeobecně je jasné, že současná situace je nesmírně obtížná pro všechny. Určitě se ale nynější stav dotkne jednotlivých středisek, které jsou zatížené leasingem anebo půjčkami. U každého střediska se uzavření odrazí jinak, ale aktuální restrikce mohou být pro některé areály naprosto likvidační. Realita je totiž krutá, a tak i takové důsledky může s sebou současná situace přinést. Ale jak už jsem zmínila, věřím, že jednání s panem ministrem Havlíčkem budou úspěšná a ke katastrofickým scénářům ohledně krachů středisek nedojde.