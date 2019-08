Případ tak po zdravotních omluvenkách Dbalého postihly další průtahy.

Obžaloba tvrdí, že Vladimír Dbalý přijal za nezákonné uzavírání nemocničních smluv v letech 2008 až 2011 úplatky v celkové výši 12 milionů korun. Na zmanipulování jednoho z okruhů zakázek se podle státního zástupce podílel i Žďárek: jeho sdružení tendr vyhrálo, ačkoliv nenabídlo nejnižší cenu. Dbalý údajně do hodnotící komise nominoval mimo jiné Žďárkovu blízkou známou.

Předsedkyně senátu Hana Hrnčířová vydala na Žďárka příkaz k zatčení, protože se přes její opakované výzvy nedostavoval k hlavnímu líčení. Soudkyni vadilo to, že Žďárek trval na přečtení celého trestního spisu včetně Dbalého obsáhlých deníkových poznámek, a zároveň k soudu nechodil, takže se k takto provedeným důkazům nemohl osobně vyjádřit. Už na jaře mu proto pohrozila vzetím do vazby a upozorňovala ho na to, že pokud se k soudu bez řádné omluvy nedostaví, bude to chápat jako jeho snahu o maření jednání.

Policie Žďárka na základě zatykače zadržela 23. srpna a soud na něj uvalil tzv. útěkovou vazbu z obavy, že se muž bude skrývat, aby se vyhnul stíhání nebo hrozícímu trestu. Žďárek si proti vazbě podal stížnost.

Pražský vrchní soud bude rozhodovat ještě o další Žďárkově stížnosti, a to proti zamítnutí námitky ohledně údajné podjatosti soudkyně Hrnčířové. Námitku Žďárek podal kvůli "nepřátelskému postoji" soudkyně právě v souvislosti s tím, že trvala na jeho přítomnosti u jednání. "Pan obžalovaný uvedl, že má závažné pochybnosti ohledně nestrannosti a objektivity předsedkyně senátu," popsala Puci.

Státní zástupce požaduje pro Dbalého devítileté vězení a peněžitý trest 15 milionů korun. Pro Žďárka navrhl čtyřleté odnětí svobody a 2,5 milionu. Citelné peněžité tresty chce i pro další čtyři obžalované. Nemocnice požaduje, aby jí Dbalý, Žďárek a účetní Emílie Bialešová společně uhradili škodu 49,5 milionu korun.

Žďárek, který je advokátem a vedle práv vystudoval i medicínu, obžalobu odmítá. Obvinění považuje za absurdní mimo jiné proto, že měl s Dbalým podle svého tvrzení špatné vztahy. Popřel obvinění, že se podílel na stanovení podmínek výběrového řízení.

Projednání případu dříve zdržovaly Dbalého zdravotní omluvenky. Hrnčířová se případ snažila projednat od jara 2017, hlavní líčení se jí však podařilo zahájit až loni v dubnu. V mezičase byl Dbalý na pozorování v psychiatrickém ústavu. Poslala ho tam jiná soudkyně, která řešila první větev jeho kauzy a která vyhodnotila Dbalého omluvenky jako obstrukce. Znalci dospěli k závěru, že lékař je schopen účastnit se soudního jednání, ačkoliv dříve požíval alkohol či kokain.

Nový termín vyhlášení rozsudku stanovila Hrnčířová na 10. října.