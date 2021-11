Vnitřní sporty už si s testem nezahrajete, opatření budou i pro skiareály

Opatření, která tento týden schválila vláda, budou od pondělí platit i pro lyžařské areály. Původně se mluvilo o tom, že pro skiareály budou platit od prosince. Nová pravidla pro prodej skipasů se dotknou i školních lyžařských kurzů, plyne z opatření.

Negativní test na koronavirus nebude možné od pondělí použít jako covidový certifikát v tělocvičnách, na kluzištích, na kurtech, na bowlingu a kulečníku či v tanečních studiích, posilovnách a fitness centrech. Mládež ve věku 12 až 18 let, lidé se započatým očkováním a ti, kteří se ze zdravotních důvodů nemohou nechat očkovat, budou moct předložit PCR test ne starší 72 hodin. Mladší děti, pro které zatím není dostupná vakcína, se nebudou muset prokazovat žádným dokladem. Stejně jako nyní budou mít provozovatelé povinnost covidový certifikát kontrolovat.

Provozovatelé lyžařských areálů budou muset potvrzení zjišťovat už při prodeji skipasů. Těm, kteří certifikát nedoloží, nebudou moci jízdenku prodat. Alespoň namátkově by provozovatelé měli doklady o očkování či prodělání nemoci kontrolovat i před nástupem do lanovky či vleku. Nové opatření vztahující se na nákup skipasů a přepravu na vlecích či lanovkách nezahrnuje výjimku pro školní kolektivy. Povinnost předložit doklad o očkování, prodělané nemoci nebo negativním PCR testu ne starším 72 hodin by tak měla platit i pro žáky ve věku 12 až 18 let, kteří se budou účastnit školních lyžařských výcviků.

Uvnitř lanovek a vleků budou muset cestující dodržovat rozestupy 1,5 metru, pokud nepůjde o členy jedné domácnosti, žáky jedné školy a jejich dozor. Provozovatelé by měli také zajistit pravidelnou dezinfekci míst, kterých se lidé často dotýkají.

Hlavní hygienička Pavla Svrčinová na začátku měsíce mluvila o tom, že podmínky pro lyžařské areály budou platit od 1. prosince. Nyní jsou ale zahrnuty už v opatření, které bude platit od 22. listopadu.

Pravidlo týkající se rozestupů se vztahuje i na skupinové lekce. Obdobné podmínky jako pro vnitřní sportoviště jsou i pro bazény, wellness zařízení, sauny a solné jeskyně. Splnění podmínek se na sportovištích či v bazénech stejně jako dosud nebude vyžadovat v případě školní tělesné výchovy či školního plavání, pokud se výuky účastní žáci jen jedné školy nebo jsou prostory pro každou školu oddělené. Stále bude platit, že by provozovatel měl zajistit maximální možnou cirkulaci vzduchu.