Vnuk zavraždil svou babičku, pak ji okradl. Soud mu potvrdil přísný trest

Muž si podal odvolání jen do výroku o trestu. Podle soudců z vrchního soudu není trest nepřiměřeně vysoký, aby jej soud snižoval. "Na jedné straně jsou zde polehčující okolnosti, a to, že čin spáchal ve věku blízkému věku mladistvého a k činu se plně doznal. Na druhou stranu mu přitěžovalo to, že trestný čin provedl lstivě a na starší osobě a spáchal více trestných činů," řekl ČTK mluvčí soudu Stanislav Cik.

Tělo ženy našli policisté loni v prosinci. Vyšetřování kriminalistů od začátku směřovalo k tomu, že pachatel je příbuzný oběti, což se i potvrdilo. Policie mladého muže zadržela tři dny po vraždě. Mladík policistům řekl, že potřeboval peníze. Ukradl asi 15.000 korun a zlaté šperky, které dal do zastavárny. Peníze následně použil pro vlastní potřebu. Část podle policie prohrál na automatech, za něco koupil drogy.

U krajského soudu vyšlo najevo, že nezaměstnaný mladík se vloupal do domu babičky již dříve, o několik týdnů později se sem vrátil s úmyslem vraždit. Babička jej pozvala dál a ve chvíli, kdy se otočila, přehodil jí přes hlavu škrtidlo a škrtil ji asi čtvrt hodiny. Poté si zavolal taxi a odjel peníze utratit. Část zlata ze zastavárny se policii podařilo zajistit. Muž byl v minulosti jednou soudně trestaný pro majetkový delikt.