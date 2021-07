Voda poškodila silnice i mosty, natekla do budov. Děčínsko likviduje škody po povodních

K nejpostiženějším obcím patří zřejmě Lobendava, kde žije zhruba 280 lidí. Zasažených je 50, možná 60 procent obce, všechny domy kolem potoka, řekl ČTK starosta Stanislav Jirásek (Lobendava v novém kabátě), který měl sám před domem metr vody.

Lobendavu postihly nejsilnější srážky, od pátku tam spadlo přes 130 litrů vody na metr čtvereční. "Kde nejsou vyplavené domy, tak jsou vyplavené studny a septiky, protože tady nemáme vodovod ani kanalizaci. Nakoupili jsme nějakou balenou vodu, hasiči už ty studny odsávají a čistí, a pokud se to nezlepší tak budu muset zajistit nějakou cisternu s vodou," řekl starosta. Podobně silné povodně zažila obec v roce 2010, tentokrát bylo ale podle místních vody zhruba o 15 centimetrů víc. "Bylo to hrozně rychlé, na to se nedá připravit," dodal Jirásek.

Velké škody napáchala voda v Dolní Poustevně, poškozené jsou silnice i několik mostů, v domech tu měli i tři čtvrtě metru vody. Některým mostům museli hasiči odřezat zábradlí, protože bránilo průtoku vody. "Máme poškozené tři mosty, jeden se nám zvedl, budeme je muset uzavřít a opravit," řekl ČTK starosta Robert Holec (Město mého života). Voda podle něj zaplavila domy kolem potoka, během hodiny se jeho hladina zvedla o tři metry. "Začalo pršet v noci v jednu hodinu a v půl druhé už mi volali lidi, že se voda žene z polí, a ve tři už byla z koryta venku. Spláchlo to i auta zaparkovaná u vody, museli jsme je vytahovat z příkopů," popsal situaci Holec.

Voda v Poustevně stejně jako v Lobendavě už opadla a lidé začali uklízet. "Ráno jsme to objeli, přistavujeme kontejnery na odpad, úředníci města a hasiči obcházejí lidi a pomáhají hlavně seniorům. Snažíme se sehnat pro postižené i nějakou finanční pomoc, protože domy v záplavové oblasti nejde pojistit, a lidi měli tři čtvrtě metru vody v domech," dodal starosta Poustevny. Ani tady to není první velká voda, velké záplavy byly v Poustevně i v roce 2010.

V Děčíně se ráno sešla povodňová komise, i tam už začali uklízet a sčítat škody. "Máme poničené silnice, chodníky, silnice na Žleb je zavalená kameny, tam bude potřeba těžká technika na odstranění. Vytopenou máme budovu magistrátu A3, hasiči to jdou vyčistit, bylo tam asi pět centimetrů bláta. V části Bělá ještě stále teče voda po silnici a zůstaly tam laguny," řekl ČTK mluvčí magistrátu Luděk Stínil. Jílovský potok, který v sobotu páchal největší škody, klesl zhruba o dva metry, lidé v okolí začali vyklízet zaplavené sklepy a garáže.

Podle Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) intenzivní deště zasáhly hlavně Šluknovský výběžek. Rozvodnily se potoky a řeky, kanalizace nezvládala příval odvádět. "V souvislosti s bouřkou evidujeme 150 událostí, po půlnoci se situace uklidnila, v současné době už probíhá jen odčerpávání sklepů a uklízení komunikací, a také stromů," řekl mluvčí Hasičského záchranného sboru Ústeckého kraje Milan Tabi.