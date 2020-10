Volební účast je zatím nízká. Hlas přišlo odevzdat 30 procent občanů

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Volit do krajů a v některých částech Česka i do třetiny Senátu zatím přišlo kolem 30 procent oprávněných voličů, zjistila ČTK od členů volebních komisí. Účast je tak podobná jako při hlasování před čtyřmi lety. Mírně vyšší zájem mají lidé o volby do krajů než do horní komory parlamentu.