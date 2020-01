Vražda, či zabití ze soucitu? Soud znovu otevře neobvyklou kauzu

Vrchní soud v Olomouci musí znovu rozhodnout v kauze Rostislava Kotaly, jenž usmrtil ochrnutou manželku a také tchyni. Nejvyšší soud vyhověl dovolání nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, který nesouhlasil se snížením trestu. ČTK to dnes řekl mluvčí žalobců Petr Malý. Původně si měl Kotala odpykat 15 let za vraždu, vrchní soud mu uložil deset let za zabití.