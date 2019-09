Vražda dítěte v pražském bytě: Obžalovaný odmítá vypovídat, před činem se opil

Sedmadvacetiletému muži hrozí 15 až 20 let vězení nebo i výjimečný trest.

Vražda se stala večer 4. března v bytě v Horynově ulici v Praze 11. Podle státního zástupce Nácar spící holčičku napadl "bez objektivního důvodu". Smrtelná zranění jí způsobil kuchyňskými noži.

"Vypovídat nebudu, nechce se mi o tom mluvit," řekl dnes Nácar u pražského městského soudu. Soudkyně proto přečetla jeho policejní výpověď. V ní uvedl, že o holčičku v daný den odpoledne pečoval sám, protože přítelkyně odešla do práce. Dítě vykoupal a nakrmil, předtím vypil lahev rumu a načal další.

"Zničehonic jsem se probudil vedle ní na gauči. Vzal jsem nůž a řízl jsem ji do krku. Nemůžu si to vybavit, já prostě nevím, proč se to událo. Jak jsem byl opilej, tak to ve mně všechno bouchlo. Prostě mi hráblo, byl jsem úplně mimo," popsal. Dodal, že kdyby si ten den koupil jen jeden rum namísto dvou, tak "by se to nestalo".

Vyučený zámečník Nácar se s družkou seznámil, když byla v pátém měsíci těhotenství. Uvedl, že mu nikdy nevadilo, že není biologickým otcem dítěte. Společně bydleli nejprve u jeho, poté u partnerčiných rodičů. Soužití ale neklapalo, a tak se necelý měsíc před vraždou přestěhovali do vlastního bytu.

Nácar připustil, že v dospívání užíval heroin, pervitin a marihuanu, s čímž podle vlastních slov sám přestal. Ve 20 letech začal pít ve větším množství alkohol, za což ho později vyhodili z práce. Poté se živil brigádně doplňováním zboží a z alkoholismu se několik měsíců ambulantně léčil v Mělníku. Po přestěhování do Prahy léčbu nenastoupil, což dnes sváděl na přítelkyni. "Vyhrožovala mi, že už neuvidím malou, že mě úplně odepíše," tvrdil.

Matka zavražděného dítěte popsala, že po nočním návratu z práce našla doma Nácara spícího pod stolem a dcerku celou od krve ležící bezvládně na zemi. Řekla, že pro to, co se stalo, vůbec nemá vysvětlení. Den se prý předtím odvíjel zcela normálně, partneři se nepohádali. Na dotaz soudu připustila, že na druha už jednou volala policii, když se na Silvestra opil.