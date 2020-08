Vražda dítěte v Přerově: Obžaloba žádá pro matku výjimečný trest, obhájce zproštění

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Výjimečný trest 25 let vězení žádá obžaloba pro třiadvacetiletou ženu z Přerova obžalovanou z brutální vraždy tříleté dcery. Žena byla obviněna v nejpřísnějším odstavci, vraždu spáchala podle kriminalistů zvlášť surovým nebo trýznivým způsobem. Obhájce dnes naopak soudu navrhl zproštění, a to podle zásady, že v pochybnostech má soud rozhodnout ve prospěch obviněného. Podle obhajoby se neprokázalo, že by čin spáchala obžalovaná.