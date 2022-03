Všechny pobočky úřadu práce zřídí pro lidi z Ukrajiny speciální přepážku

Na konci ledna evidovaly úřady práce 351.700 volných míst. Tři čtvrtiny z nich byly pro lidi se základním či nízkým vzděláním. Zhruba 72 procent pozic se nedařilo obsadit zájemci z ČR či EU, mohli se na ně tedy přijímat lidi z neunijních zemí. Jestli je post pro cizince, úřady teď zkoumat nebudou. "Příchozí budou moci nastoupit na všechna místa. Pracovní povolení se vydá i bez toho, aby se zkoumal trh práce," řekla Beránková. Podle ní příchozí dostanou nabídky zaměstnání v daném regionu, která budou v blízkosti jejich ubytování.

Do Česka míří z Ukrajiny zatím hlavně ženy s dětmi. Beránková zmínila, že vysoká šance na případné uplatnění může být i ve zdravotnictví a v sociálních službách, kde jsou volná místa. Mluvčí dodala, že úřad práce ale nerozlišuje, zda je post pro ženy, nebo pro muže. Hlásit se na něj může kdokoliv.

Na webu úřadu bylo dnes odpoledne 92.000 nabídek od zaměstnavatelů s celkem 339.300 volnými pozicemi. Místa je možné vyhledávat podle oboru, regionu, vzdálenosti, druhu smlouvy, vzdělání či výdělku.

Ve všech pobočkách úřadu práce budou přepážky pro lidi z Ukrajiny. "Úřad práce zřizuje na každém kontaktním pracovišti přepážku, u které příchozí občané Ukrajiny dostanou veškerý poradenský servis v rámci agendy úřadu, případně je jeho zaměstnanci nasměrují na další instituce, které jim mohou pomoci," řekla Beránková.

Pracovní povolení budou moci získat uprchlíci, kteří mají takzvané vízum ke strpění. Vydávají ho krajské pobočky úřadu práce. "Před podáním žádosti o pracovní povolení je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu, která je jednou z příloh žádosti," podotkla mluvčí úřadu práce. Žádost o pracovní povolení podává cizinec, nebo jeho zaměstnavatel.

Podle plánů by uprchlíci měli mít možnost vyřídit si všechny potřebné doklady na jednom místě v asistenčních centrech, která budou ve všech krajích. Vedle víza, registrace k pobytu či registrace u zdravotní pojišťovny by to mohlo být případně i zaměstnání.