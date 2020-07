Všelichová se omlouvá: Neuvědomila jsem si potíže, které mohu způsobit jiným

Všelichová i Farkas jsou nyní ve čtrnáctidenní karanténě ve zdravotnickém zařízení. Všelichová napsala, že její test na koronavirus byl negativní.

Farkas a Všelichová byli odsouzeni za spolupráci s kurdskými milicemi YPG, které Turecko považuje za teroristickou organizaci. Propuštění předcházelo vyjednávání, do něhož se zapojili čeští politici včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) a také Bezpečnostní informační služba. YPG operují na severu Sýrie a jimi ovládanou část země se Turecko, které je s Kurdy dlouhodobě v konfliktu, snaží vojensky obsadit. Oba Češi tvrdili, že chtěli vybudovat ve válečné zóně polní nemocnici a pomoci zraněným Kurdům.

"Ano, vždycky jsem přesně věděla, co dělám a proč, taky jsem věděla, jaká jsou rizika, a byla připravená si jakékoliv následky nést. Jenže jsem si neuvědomila, že v případě problému se ty následky netýkají jen mě, ale můžu způsobit problémy, práci a starosti mnoha lidem, kteří musí vzniklou situaci řešit," napsala Všelichová. Dodala, že těmto lidem se omlouvá a děkuje za pomoc a podporu.

Dříve prý pohlížela kriticky na novináře a humanitární pracovníky investující do své bezpečnosti peníze, které mohly pomoci lidem ve válkou zasažených oblastech. Tím zdůvodnila i to, že v roce 2016 do Turecka jela po zemi a neletěla. "Nojo, jenže teď už vím, že když se na tu bezpečnost vykašlete úplně, můžete taky skončit na čtyři roky zavření jako já a nepomůžete vůbec nikomu a ještě stojíte stát peníze," napsala. Druhý z propuštěných Farkas se zatím veřejně nevyjádřil.

Intenzivní jednání o propuštění obou Čechů trvala více než rok. Premiér Andrej Babiš (ANO) a ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) v pátek poděkovali turecké straně a ocenili Bezpečnostní informační službu za její roli při vyřešení případu. Propuštění podle obou politiků nebylo spojeno s žádnými podmínkami či přísliby turecké straně.

Farkase a Všelichovou zadržely turecké úřady na hraničním přechodu s Irákem v listopadu 2016. Při kontrole u nich Turci našli letáky a fotografie, které podle turecké strany svědčily o tom, že oba Češi patří ke kurdským milicím YPG. Soud v srpnu 2017 oba odsoudil na šest let a tři měsíce do vězení. Předloni v červenci verdikt potvrdil turecký nejvyšší soud. Ve vězení oba Češi strávili 44 měsíců a 11 dní, tedy více než polovinu trestu.