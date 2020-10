Vulgární výrok Maláčové: Fridrichová nepůjde před radu ČT, Dvořák to nyní nemá za důležité

Záznam slov ministryně pořízený mimo kameru po skončení rozhovoru zveřejnila Česká televize (ČT) v nedělním pořadu 168 hodin. "To je bordel, co ten Babiš udělal. A teďkon to všichni musíme slíznout. To je debil, pardon, s prominutím," uvádí Maláčová v odvysílaném záznamu. Maláčová později reagovala, že jednala v emocích.

zdroj: YouTube

Fridrichová je podle radního Zdeňka Šarapatky ochotná před radou po dohodě s generálním ředitelem vystoupit a odpovídat na otázky radních. Dvořáka podle jeho slov překvapuje, že Fridrichová tuto nabídku učinila přímo členům rady, a ne prostřednictvím ředitele zpravodajství a jeho osoby.

"Pokud uznám za vhodné, aby se paní Fridrichová zúčastnila jednání rady, tak to samozřejmě radě nabídnu. Ale v tuto chvíli to nepovažuji za důležité," řekl Dvořák radním.

Podle místopředsedy rady Daniela Váni veřejnoprávní novináři v reportáži překročili hranice bulváru a použili praktiku, kterou by od nich nečekal. Používáním těchto praktik si dle něj veřejnoprávní médium uzavírá možnost plnit svou funkci přinášení informací, protože se ho lidé začnou bát.

Šarapatka uvedl, že mnoho lidí například na sociálních sítích naopak tento způsob publicistiky oceňuje. Citoval také názor odborníka na mediální právo Aleše Rozehnala, podle kterého musí osoba dávající rozhovor novináři počítat s tím, že nemůže říci nic, co si nepřeje aby bylo publikováno, případně na to novináře výslovně dopředu upozornit.