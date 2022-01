Výbuch v třípatrovém domě v Liberci si vyžádal 10 zraněných včetně dětí

Příčina a výše škod se bude podle krajského mluvčího hasičů Jakuba Suchardy zjišťovat až po skončení zásahu. Hasiči stále vyhledávají a dohašují skrytá ohniska, uvedl mluvčí před 11:30.

"Na místě probíhají i nadále úkony související s ohledáním místa činu," uvedl Robovský. Policisté původně přijali oznámení o možném výbuchu propanbutanové lahve. V třípatrovém domě v Kateřinské ulici bylo v době výbuchu 15 lidí.

Výbuch s následným požárem byl hasičům nahlášen kolem 7:30. "Zachránili jsme čtyři osoby, ostatní lidé se evakuovali a dostali z domu ještě před naším příjezdem," řekl mluvčí hasičů. K záchraně lidí hasiči použili nastavovací žebřík a vyváděcí masky. Požár se podařilo dostat hasičům pod kontrolu zhruba 20 minut po příjezdu.

Při požáru utrpěla jedna žena těžké zranění, s popáleninami ji záchranáři vrtulníkem přepravili do specializovaného centra v pražských Vinohradech. "Další pacient se nadýchal (zplodin) a má středně těžký úraz," řekl krajský mluvčí záchranné služby Michael Georgiev. Záchranáři ho převezli do liberecké nemocnice společně s dalšími čtyřmi lidmi, kteří se nadýchali zplodin. Další tři lehce zraněné osoby zdravotníci převezli k dalšímu vyšetření do nemocnice v Jablonci. Jednoho člověka ošetřili na místě. "Převoz do nemocnice odmítl," dodal Georgiev. Na místě měli podle něj osm vozidel, kromě zásahových sanit a lékařského vozu i přepravní sanity.