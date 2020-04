Vypadalo to jako rýma, pak to teprve začalo. Uzdravený Čech popsal, jaká je nákaza koronavirem

Když se vrátil z dovolené, tak hned následující ráno cítil, že něco není v pořádku. Kontaktoval proto hygienu, která mu řekla, aby nechodil k lékaři a rovnou navštívil infekční oddělení ústecké nemocnice. Tam si ho už nechali.

"První dva tři dny si člověk myslel, že to je lehká rýma bez větších průvodních jevů. Takový impulz jednodenní virózy s mírným zvýšením teploty, únavou, bolestí svalů a kloubů. Následně se to zlepšilo do, řekněme, rýmy a kašle. Potom přišlo zase zhoršení, od nějakého pátého do desátého dne. Tělo bylo bojem s virem vyčerpané," popsal rozhlasu muž.

S nemocí se podle něj pojila vysoká únavnost, která postupně odezněla, ale vždycky se vrátila v době, kdy měl člověk pocit, že už je v pohodě a vykonal nějakou aktivitu.

"Třeba to, že jsme velká rodina a člověk se musí věnovat dětem. Nemáte tedy šanci neustále ležet v posteli s nohama nahoře. V takových chvílích se to horšilo. Vlny ale nekorespondovaly jen s fyzickou zátěží, ale také s psychickou. Velká zhoršení vždy přišla den po velkých zprávách, nějakých traumatických momentech. Stres je určitě zhoršující faktor," dodal.

Domácnost u rodiny, která je pozitivní, je podle něj funguje normálně a žádná výrazná omezení v prostoru domu nejsou. Nějaká opatření ale dodržovat museli, a to intenzivně.

"Každý den jsme vytírali lihovou dezinfekcí, důkladně si myli ruce, pečlivě hlídali vylučování viru, tedy smrkání a kašlání, a snažili se taky zintenzivnit třeba praní ložního prádla nebo oblečení. Vlastně celkově dbáte víc na osobní hygienu, abyste v prostředí, ve kterém žijete, z vlastního pohledu dělali všechno pro to, abyste vir hubili," popsal.

Po vyléčení člověk prý žije normální život s lehkým omezením v podobě únavy. "Nepříjemný je ale zákaz vycházení, zákaz veškerého kontaktu s lidmi, nakupování. Jde o základní potřeby. V tomto ohledu se člověk těší na to, až to skončí," dodal.