Vyšetřování tragické nehody raftu na Sázavě potrvá delší dobu

"Tím, že se bude zadávat znalecký posudek, tak to vždycky trvá delší dobu. Vyslechnout svědky také nebude jednoduché," uvedla mluvčí. Policisté budou vyslýchat jak vodáky, tak kolemjdoucí, kteří byli na místě jako první a snažili tonoucím pomoci. "Těch osob, které se budou vyslýchat, je určitě víc," dodala mluvčí.

Člun se šesti lidmi, mezi nimiž byli i nezletilí, se převrátil před polednem u jezu. Podle policie a hasičů se vodáci s plavidlem zřejmě netrefili do propusti. Proud je poté stáhl přes jez a skončili pod ním ve vodě. Devětadvacetiletý muž z jiného raftu za nimi skočil do vody, aby jim pomohl, ale již nevyplaval a policisté ho zhruba po hodině našli mrtvého. Druhou obětí neštěstí byla mladistvá dívka, kterou vrtulník přepravil do pražské nemocnice.

Další zraněnou letecká záchranná služba přepravila do jihlavské nemocnice, zbývající čtyři lidi sanitky převezly do benešovské nemocnice. Na převráceném raftu byli podle Schneeweissové čtyři nezletilí, jedna mladistvá a jeden dospělý. Muž z druhého raftu, který při nehodě zemřel, byl jejich vedoucí.

Vodáci převezení do benešovské nemocnice neměli podle policie vážné zranění, mluvčí nemocnice Petr Ballek se minulý týden k jejich stavu vzhledem k věku nechtěl vyjadřovat. Žena přepravená do jihlavské nemocnice byla podle posledních informací ve stabilizovaném stavu.

V řekách je nyní hodně vody a některé jezy mohou být velmi nebezpečné. Vodáci by podle ní měli zvážit, zda mají dostatečné zkušenosti, sledovat aktuální situaci na jezech a řekách, a pokud si nejsou jisti, raději by s vyplutím měli počkat na příhodnější dobu.

Podle aktuálních informací letos dosud v ČR zemřeli tři vodáci. Kromě obětí neštěstí na Sázavě nepřežila sjíždění Otavy ve Strakonicích žena, která 4. července spadla do vody z převrácené kánoe. Podařilo se ji oživit, ale později v nemocnici následkům tonutí podlehla.