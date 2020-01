Vyvedla nelegálně majetek z firmy? Lihový boss Březina u soudu bránil svou matku

Obžaloba sedmdesátiletou Březinovou viní, že na základě vykonstruovaných smluv a dokladů vyvedla z firmy téměř 7,4 milionu korun. Za zpronevěru, podvod a pokus o poškození věřitele a účastenství na nich jí hrozí až deset let vězení. Stejný trest hrozí i někdejšímu daňovému poradci podniku Antonínu Dospivovi, který je v případu také obžalovaný. Oba vinu popřeli.

Březina řekl, že matku přemluvil, aby mu peníze Energoinvestmentu půjčila na sedmiprocentní úrok s tím, že písemnou smlouvu o půjčce uzavřou později. V roce 2012 však skončil ve vazbě. "Matku jsem přesvědčil, aby se ve firmě angažovala. Aby nepotřebné věci z jejího majetku rozprodala a tím si částečně umořila půjčku, kterou měla," uvedl Březina. Potvrdil tím výpověď Březinové.

Podle státního zástupce Radka Bartoše vyhotovila Březinová na základě plné moci od Březiny s pomocí Dospivy v roce 2013 antedatovanou smlouvu a pokladní doklady, které se půjčky týkaly. Obžaloba tvrdí, že půjčka byla fiktivní, což Březinová odmítla, stejně jako Březina, který v případu figuruje jako svědek. "Peníze mi matka nosila v hotovosti tak, jak jsem potřeboval," uvedl Březina.

Osmašedesátiletý Dospiva už dříve připustil, že v roce 2013 skutečně smlouvu a příjmové doklady datované k letům 2010 a 2011 na žádost Březinové vystavil. Šlo však podle něj pouze o vzory, neměl ale důvod nevěřit, že Březinová peníze do firmy skutečně vložila.

Podle obžaloby Březinová následně prodala vůz Ferrari i železný šrot z majetku firmy a z účtu podniku na svůj převedla 2,8 milionu korun, čímž získala v součtu přes šest milionů. Také podle žalobce přiměla zaměstnance firmy k vyplacení 1,3 milionu korun v její prospěch a poté, co se Energoinvestment v roce 2015 dostal do insolvenčního řízení, v něm uplatnila zbývající část údajné půjčky a úrok z prodlení ve výši téměř 5,2 milionu. Tím podle Bartoše vznikla 44 věřitelům firmy škoda přes 700.000 korun.

Bývalý ředitel Energoinvestmentu Jiří Novotný dnes řekl, že si není jistý tím, jestli Březinová po roce 2010 dávala do firmy peníze. Uvedl, že poté, co byl Březina vzat do vazby, s ním však Březinová o splacení půjčky jednala. "Dal jsem jí asi 100.000 korun. Pak jsem jí řekl, že má disponibilní právo a ať si peníze vybere sama. Bral jsem, že požadavek na peníze má oprávněně," řekl Novotný.

Další předvolaní svědci, a to Vladimír Březina, tedy bývalý manžel Březinové a otec Radka Březiny, a také někdejší spolupracovník Radka Březiny Tomáš Pantlík, vypovídat odmítli. Hlavní líčení bude pokračovat 27. února a 25. března.

Ke stíhání Březiny v této kauze státní zastupitelství kvůli neúčelnosti nepřistoupilo, za obchody s nezdaněným lihem si od roku 2017 odpykává 13 let vězení. Způsobenou škodu vyčíslil Vrchní soud v Olomouci na 5,6 miliardy korun. Březinova kauza zaměstnává policii a žalobce od podzimu 2012, kdy se v souvislosti s metylalkoholovou aférou zaměřili na nelegální výrobny lihovin.