Vyvracíme fake news: Úmrtí na covid je větší než počet nezvěstných dětí

Na dezinformaci upozornila agentura Reuters už v létě. Nově se ale objevuje na sociálních sítích i u nás. Ačkoliv zatím nemá takovou podporu jaké jiné dezinformace (například ty, které tvrdí, že roušky mohou dětem způsobit smrt - vyvrátili jsme ZDE, nebo ty, které upozorňují na údajné nebezpečí PCR testů - vyvráceno ZDE), redakce serveru EuroZprávy.cz zachytila několik případů, kdy se na internetu u nás objevila.

Tato dezinformace, která se objevila na sociálních sítích typu Facebook, Instagram nebo VKontakte, tvrdí, že počet dětí, které se ztratí v USA, je nižší, než celosvětový počet lidí nakažených covidem-19, kteří zemřeli.

Není patrné, zda jde o počet dětí, kteří se ztratí každý rok, nebo během posledního roku, v obou případech se ale jedná o dezinformaci. Podle Národního kriminálního informačního centra (NCIC) FBI bylo v roce 2019 vloženo do databáze 421 394 záznamů o pohřešovaných osobách mladších 18 let. V roce 2018 to bylo 424 066 mladistvých a v roce 2017 464 324.

Tato informace sama o sobě stačí na to, aby onu dezinformaci vyvrátila. Podle koronavirové mapy, kterou zpracovává John Hopkins University, v souvislosti s covidem-19 zemřelo už více než 1 161 000 lidí, tedy téměř třikrát tolik lidí oproti loňskému počtu ztracených dětí v USA.

Jak ale vysvětluje americké Národní středisko pro pohřešované a zneužívané děti, výše zmíněná čísla hovoří o případech pohřešovaných dětí. To v praxi znamená, že pokud dítě uprchne vícekrát za rok, každý takový útěk se započítá do databáze samostatně.

Podle FBI bylo v roce 2019 do NCIC vloženo 609 275 záznamů o pohřešovaných osobách všech věkových skupin. 607 104 případů ale bylo vysvětleno. Často se jedná o děti, které uprchly z domova, a policie je posléze vypátrala, nebo se vrátily domů.

Samotných případů skutečných únosů dětí se ve Spojených státech děje velmi málo. Podle Reuters jde každoročně řádově o stovky případů, kdy dojde k únosu dítěte cizincem, a o jednotky tisíc případů, kdy je únoscem rodinným příslušníkem, resp. rodičem.