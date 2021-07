Z domů poškozených tornádem v Moravské Nové Vsi už je značná část opravena

V sobotu uplyne měsíc od chvíle, kdy se Břeclavskem a Hodonínskem prohnala bouře s krupobitím a tornádem o rychlosti zhruba 300 kilometrů, které za sebou zanechaly šest obětí a 1200 poničených domů. Mezi pěti nejzasaženějšími obcemi byla i Moravská Nová Ves.

"Na některé domácnosti ta situace už doléhá, řeší financování, pojišťovny, papíry. Ukazuje se, že všechno nebude tak růžové, jak by si někdo myslel. Pro spoustu lidí je to těžké," uvedl Košut. Obec spolu s neziskovými organizacemi vytipovala asi tři desítky domácností, u kterých by opravy mohly z nějakého důvodu váznout, například domácnosti seniorů. "V těchto případech se snažíme adresně pomáhat. Situaci průběžně monitorujeme ve spolupráci s neziskovými organizacemi, těmto domácnostem věnujeme speciálnější péči," uvedl starosta.

Domů bylo po tornádu v obci podle něj poškozeno asi 350, obec má asi 900 čísel. K zemi muselo jít kolem 35 objektů, nešlo ale jen o rodinné domy. Zbourána byla například i tamní knihovna či budova hasičů. "Taky jeden objekt, který jsme měli koupený s tím, že z něj bude muzeum. Tak už nebude," uvedl starosta.

Odhadl, že práce na domech budou trvat ještě měsíce. Horší to ale podle něj bude s veřejným prostranstvím. Především kvůli těžké technice, která odstraňovala následky tornáda, jsou plochy rozježděné, v chodnících jsou místy vyježeněné hluboké koleje. Podle starosty je to na komplexní opravu. Ta se ale hned tak neuskuteční, energetici totiž mají v plánu vést elektřinu kabelem pod zemí, tyto práce by se měly uskutečnit příští rok. "Nemá tedy cenu něco teď opravovat, když za rok to bude stejně zase všechno rozkopané. A rozkopané bude i to, co zůstalo zachované. Takže jednodušší to teď bude jen zahladit, třeba zasypat štěrkem," uvedl starosta.