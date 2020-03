Z Thajska se do Česka vrátilo 83 Čechů

Lidé, kteří se dnes letadlem vrátili, by se neměli dostat mezi veřejnost. "Hromadnou dopravou domů nepojedou, buď je někdo vyzvedne, nebo odjedou díky IZS," uvedl ministr.

Ministerstvo zahraničí zajistilo od 18. března návrat do vlasti pomocí speciálních letadel a autobusů pro zhruba 4200 Čechů, kteří kvůli epidemii koronaviru uvízli v zahraničí. Pro další tisíce lidí vyjednalo výjimku, na základě které mohli odletět ze země, v níž se zdržovali, do Česka.

Repatriační letadla přiletěla z 15 destinací. V nejbližší době by mělo dorazit letadlo ze Spojených států. Diplomacie při návratů českých občanů spolupracuje i s ostatními státy EU a nabízí jim volná místa ve svých letadlech, opačně mohli využít i Češi možnost evakuace v letadlech vypravených jinými státy.

Ministerstvo vyjednalo i výjimky, na základě kterých mohli odcestovat do vlasti například Češi z Egypta nebo z Maroka. Komerčními spoji nebo s cestovními kancelářemi se tak vrátilo do země přes 2000 lidí. Kromě speciálních letadel zajistilo ministerstvo také dopravu pomocí autobusů určenou především těm, kdo zůstali na evropských letištích bez možnosti návazného letu do Prahy.

S ministerstvem zahraničí spolupracuje při repatriacích i Hygienická stanice hlavního města Prahy, jejíž pracovníci jsou na místě příletu nebo příjezdu repatriačních spojů. Hygienici informují přijíždějící o nutnosti dvoutýdenní karantény. Obyvatelům Prahy a Středočeského kraje také zajišťují dopravu domů, aby se vyhnuli hromadné dopravě.