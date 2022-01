Za boje v řadách proruských separatistů potrestal pražský soud muže 21 lety

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za teroristický útok a účast v teroristické skupině potrestal soud 21 lety vězení Martina Sukupa, který se podle obžaloby aktivně zapojil do bojů na Ukrajině v řadách proruských separatistů. Dnešní rozsudek pražského městského soudu není pravomocný. Muži, který je stíhán jako uprchlý, by hrozilo 12 až 20 let vězení, sazba se však zvyšuje o třetinu, protože podle obžaloby trestné činy spáchal ve prospěch organizované zločinecké skupiny.