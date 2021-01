Za silvestrovskou noc hasiči evidují o 179 požárů méně než loni

Hasiči v celé České republice od čtvrtečních 20:00 do dnešních 06:00 vyjeli k 86 požárům. Bylo to o 179 méně než loni. V první hodině Nového roku zasahovali u 33 požárů, zatímco loni jich museli likvidovat v tomto čase 108. Po půlnoci do 06:00 bylo nejvíce požárů v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji. V tiskové zprávě to dnes uvedlo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR (HZS).