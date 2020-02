Za vraždu v chatové oblasti dostal muž 22 let vězení. Způsob provedení se vymykal, řekl soudce

"Způsob, jakým byl poškozený napaden, se vymyká. Dostáváme se do kategorie, kdy se jedná o zvlášť surový způsob," řekl dnes při odůvodnění trestu předseda senátu táborského soudu Petr Černý.

Tragédie se stala loni v srpnu. Kriminalisté zjistili, že obžalovaný po hádce napadl šestačtyřicetiletého muže nožem a několikrát jej bodnul. Po vraždě tělo ukryl na jednom pozemku a zamaskoval různými předměty, například větvemi a odpadem. Kriminalisté pak zavražděného našli několik dní po činu.

Podle testů má dvaadvacetiletý Vondrák inteligenční kvocient 70. "Je to hrubě podprůměrný intelekt. My jsme to dříve nazývali slaboduchostí," uvedl znalec z oboru psychologie Karel Netík. Podle něj je Vondrákova prognóza z psychologického hlediska směrem do budoucnosti značně nepříznivá. "Zvláště, pokud bude užívat alkohol," uvedl. Podle odhadu odborníku měl Vondrák v době činu v krvi 2,5 až 3,2 promile alkoholu. Netík řekl, že i tento fakt pomohl spustit agresivní jednání.