Za zřícením lávky stály podle projektanta pozdější úpravy a sůl

Lávka, která spojovala pražskou Troju s Císařským ostrovem, fungovala od roku 1984 a zřítila se v prosinci 2017. Stráský uvedl, že v daný rok se na něj obrátil Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy s dotazem, zda by konstrukce nešla opravit.

"Navštívil jsem ji a nad tím, co jsem viděl, jsem se zhrozil," popsal u Obvodního soudu pro Prahu 7. Navrhl prý postup, který by zajistil, že lávka neohrozí chodce. "Než se to dostalo k lidem, kteří o tom rozhodují, tak ta konstrukce spadla. Samozřejmě se zachránit dala, mohli jsme to opravit," podotkl vysokoškolský profesor.

Zřícení konstrukce podle něj zapříčinily úpravy a údržba lávky v průběhu času. "Konstrukce se natřela, nemohla dýchat. Byla na ní sůl, díky tomu výztuž korodovala a zvětšovala se. (...) Kdyby se tam nepoužívala sůl, tak tady nejsme. To je naprosto jednoznačné," prohlásil projektant.

Obžaloba tvrdí, že Stráský nevykonával při stavbě lávky řádně autorský dozor, což vedlo k nekvalitnímu provedení prací a nedostatečné ochraně nosné konstrukce před korozí. Muž ale uvedl, že provádění dozoru neměl v popisu práce. "Za provedení prací zodpovídá stavbyvedoucí, který řídí stavbu. Musí organizovat práci tak, aby byla provedena kvalitně. Za to nemůže odpovídat projektant, to je postavené na hlavu. Projektant nemá možnosti něco ovlivnit," řekl.

Odmítl také tvrzení, že při výpočtech nezohlednil vliv zatížení větrem a teplotou. "Nedopustil jsem se žádného podvodu nebo chyby," zdůraznil.

Obžaloba viní Stráského a bývalého vedoucího oddělení mostů Technické správy komunikací Antonína Semeckého z toho, že se kvůli jejich nedbalosti vážně zranili čtyři lidé, kteří po lávce v době jejího zřícení procházeli. "S tím, co tady řekl státní zástupce, nemohu souhlasit. Myslím si, že obžaloba není založena na faktech. Je mi nesmírně líto utrpení těch lidí, ale své svědomí mám čisté," dodal Stráský.