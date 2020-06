Začal soud v kauze sportovních dotací. MŠMT žádá přes miliardu jako náhradu škody

V případu čelí obžalobě pět lidí a dva spolky. Konkrétně je to kromě Břízy někdejší náměstkyně MŠMT Simona Kratochvílová, Fotbalová asociace ČR (FAČR) a její bývalý předseda Miroslav Pelta, Česká unie sportu (ČUS) a její šéf Miroslav Jansta a generální sekretář ČUS Jan Boháč.

Kratochvílová dnes k pražskému městskému soudu stejně jako v pondělí nedorazila, tentokrát ale soudu vzkázala, že souhlasí s jednáním bez její přítomnosti. Soudkyně tak mohla dát pokyn k přečtení obžaloby, které státnímu zástupci Ondřeji Trčkovi zabralo přes hodinu.

Jako prvního pak začal soud vyslýchat Břízu, který obžalobu odmítl. "Cítím se nevinen. Obžaloba nepochopila dotační programy vypisované ministerstvem školství a pokusím se to tady dokázat," prohlásil. Státní zástupce podle Břízy nevzal v potaz důkazy svědčící o jeho nevině. "V obžalobě je spousta chyb a vad. Řadu let jsem pracoval jako státní úředník a mám na to oko," řekl.

"Dostal jsem dvakrát cenu fair play - poprvé jako hráč, podruhé jako funkcionář," podotkl bývalý vrcholový basketbalista s tím, že se snažil hrát fair play i v tomto procesu a například neposkytovat předem rozhovory médiím. Obžaloba ale podle něj fair play nehraje a nepostupuje nestranně.

Obžaloba má tři části, ve všech figuruje Kratochvílová. Bývalá náměstkyně měla podle státního zástupce milenecký poměr s Peltou a prozrazovala mu zákulisní informace z rozdělování sportovních dotací, které bylo v její gesci. Peltově fotbalové asociaci pak v únoru 2017 údajně na úkor dalších žadatelů o dotace zajistila za pomoci Břízy navýšení státní podpory o 19,8 milionu korun.

S Peltou se údajně také domluvila na tom, kterým dalším 21 konkrétním žadatelům ministerstvo poskytne dotace v programu Podpora materiálně technické základny sportu. Nezákonně tím podle obžaloby ovlivnili rozdělení nejméně 454 milionů ze státního rozpočtu.

Kratochvílová s Břízou a Boháčem pak při rozdílení dotací údajně zjednali na základě požadavku Jansty výhodnější podmínky i pro ČUS, která podle státního zástupce dostala navíc 11,5 milionu korun na úkor Českého olympijského výboru a České obce sokolské.