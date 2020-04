Žádost o ošetřovné: Lidé v tiskopisech dělají chyby, vyplacení peněz se pak zpozdí

Nouzový stav je v Česku od 12. března. Školy se uzavřely o den dřív, od 16. března nejsou v provozu stacionáře a další zařízení pro seniory či postižené. Stát doplácí ošetřovné zaměstnancům s dětmi do 13 let a těm, kteří museli zůstat doma se staršími či handicapovanými členy domácnosti. Poskytuje ho za celou dobu uzavření škol a sociálních služeb. Hradí se 60 procent základu příjmu. Opozice navrhovala zvýšení, ale neuspěla.

Vláda pak sama přišla s návrhem zákona o úpravě částky na 80 procent od dubna, nejdéle ale do konce školního roku. Poslanci to schválili minulý týden. Aby změna začala platit, musí ji ještě přijmout Senát a podepsat prezident.

Po vyhlášení nouzového stavu do konce března sociální správě dorazilo 13.137 žádostí o ošetřovné. V dubnu jich úřad dostal 138.018. Podle dřívějších údajů ministerstva práce by ošetřovné kvůli nařízenému uzavření mohlo pobírat až 181.000 lidí.

Zaměstnanec s minimální mzdou 14.600 korun má nyní za měsíc 7800 korun. Pokud by začal platit zákon se zvýšením dávky, bylo by to 10.530 korun. U výdělku 25.000 korun by se ošetřovné za duben zvedlo z 13.320 na 17.760 korun. U mzdy 30.000 korun by to bylo místo nynějších 15.990 korun 21.300 korun. Zaměstnanci, kteří vydělávají 40.000 korun, by od státu nově měli mít 27.300 místo 20.490 korun. U výdělku 50.000 korun by pak ošetřovné činilo 32.040 korun, nyní je zhruba o 8000 korun nižší.

Zaměstnancům sociální správa podle informací ze svého webu ošetřovné vyplatí do měsíce od doby, co obdržela všechny podklady. Lidé najdou tiskopisy na webu ČSSZ. Potvrzení o svém uzavření vyplní škola. Rodič ho pak předá zaměstnavateli elektronicky, nebo vytištěný. Firma či instituce doručí podklady okresní správě. Rodiče musí vyplnit dva tiskopisy - žádost o ošetřovné a výkaz péče. Žádost se vypisuje jen jednou. Výkaz se pak dělá opakovaně vždy po skončení měsíce. Nyní se vyplňoval za březen.

Mluvčí úřadu Jitka Drmolová už dřív uvedla, že v doručených tiskopisech bývá řada chyb a scházejí údaje. Vyplacení peněz by se tak mohlo opozdit.

Podle ČSSZ mezi nejčastější chyby patří to, že lidé nevyplní čitelně či vůbec jméno dítěte, jeho rodné číslo, údaje o společné domácnosti či číslo účtu. Často chybí i podpis. Zaměstnavatel zas případně nevypíše správně údaje o dnech, za které se o ošetřovné žádá.

Živnostníkům vyřizuje jejich ošetřovné ministerstvo průmyslu. Žádost s požadovanými přílohami mu posílají přes datovou schránku, e-mailem či poštou. Formuláře jsou na webu resortu. S vyplněním případně pomohou živnostenské úřady.

Někteří zaměstnanci a živnostníci si stěžují na to, že musí dokládat potvrzení od školy o jejím uzavření. Považují to za zbytečnou byrokracii, když všem školám nařídila zavřít vláda. Podle některých rodičů by potvrzení dávalo smysl u školek, které případně uzavřel provozovatel, přestože mohou fungovat.