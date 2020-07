O Česku se píše v zahraničí. Rozlučky s koronavirem si všimla i WHO

"No páni, to ale byla hostina." I těmito slovy by se dal charakterizovat včerejší prostřený stůl na Karlově mostě s účastí nezanedbatelného množství lidí. Češi se po měsíce trvající karanténě vracejí do takřka úplného normálu, neztrácejí smysl pro optimismus a vyjma Karviné si dosyta užijí i barů a nočních klubů bez omezené otevírací doby.

Počínání českého národa si všiml i zahraniční tisk, včetně britské BBC, a tudíž se informace o "bagatelizování" stále velmi vážné situace dostala i ke Světové zdravotnické organizaci (WHO). Právě ta varovala před přílišnou "zbrklostí" a připomněla, že ač se to tak vzhledem k dalšímu a dalšímu uvolňování restriktivních opatření může zdát, tak koronavirus tu s námi stále je. "Loučit" se s ním prostřednictví takových masových akcí je podle ní příliš brzké.

Hosté seděli u půl kilometru dlouhého stolu na mostě, jejž dříve brázdili cizinci, jedli a pili, co hrdlo ráčilo. Občerstvení jim mimořádně neservírovali číšníci. Přinesli si jej z domova. Nad nějakým dodržováním sociálního distancování, které je i nadále v mnoha zemích povinné, se cítili povznesení.

Česko patří z hlediska koronaviru mezi málo zasažené země. Nakazilo se jím necelých 12 tisíc lidí z celkového počtu deseti milionů obyvatel, a zemřelo jich pouze 350. Pořadatel akce Ondřej Kobza se hájil tím, že na Karlově mostě byla nízká koncentrace lidí díky úbytku zahraničních turistů, tudíž si všichni zúčastnění mohli dopřát nezapomenutelný zážitek, aniž by ohrožovali své vlastní zdraví.

"Chtěli jsme oslavit konec koronaviru tím, že se sejde větší skupina lidí, kteří prokáží svou odvahu nebát se potkat a kteří povečeří u společného stolu," vysvětlil. Účastníci si museli svá místa předem zarezervovat. Kapacita se naplnila velmi rychle. Jedna z hostek uvedla, že se o celé akci dozvěděla na sociálních sítích, a rozhodla se na ní jít, protože jí zaujala.

"Akorát mi skončila noční směna, takže jsem doma nestihla nic připravit. A tak jsem přinesla aspoň víno a nějaké občerstvení, které jsem našla v lednici," řekla. Česko díky včasnému přijetí velmi přísných restriktivních opatření dostalo nákazu novým typem koronaviru pod kontrolu a nyní si může dovolit vracet se zpět k normálu.

Lze pořádat například hromadné akce do 1000 osob. Bazény, sauny, muzea, galerie a zoologické zahrady mohou být přístupné neomezenému množství návštěvníků. Bary, restaurace, kavárny, diskotéky a noční kluby mají počínaje 1. červencem neomezenou otevírací dobu, vyjma Karvinska, které je momentálně lokálním ohniskem nákazy.

"Kromě cinkání příborů a živé hudby jsem zaznamenal i všudypřítomnou češtinu, která Karlovu mostu přidala na jeho dávno zapomenuté kráse. Dříve byl totiž doslova "okupován" zahraničními turisty a nyní si na něm u dlouhého stolu užili překrásný sluneční večer Češi. Přestože se mělo jednat o symbolickou rozlučku s koronakrizí, byli si všichni přítomní vědomi, že se stále jedná o předčasnou oslavu," řekl Rob Cammeron, dopisovatel BBC žijící v Praze.

"Navzdory masivnímu rozvolnění přísných hygienických opatření nezačaly počty nově nakažených nijak dramaticky stoupat. Existují už jenom lokální ohniska čítající 15 případů denně. Dnes večer byl na mostě znát optimismus. Lidé jako by znovu získali chuť do života," shrnul.