Zájem o čipování psů v posledních týdnech vzrostl

Povinné očkování psa proti vzteklině bude od 1. ledna platné jen u zvířat označených mikročipem, podle kterého lze ověřit identitu zvířete. Označen proto musí být každý pes i štěně nejpozději v půl roce života. Jedinou výjimku mají psi s čitelným tetováním před 3. červencem 2011. V tuzemsku nyní funguje několik databází, kde mohou majitelé psů čip registrovat, avšak není to povinné a systém je nejednotný.

"Ten zvýšený zájem o čipování už trvá minimálně dva, tři měsíce," uvedl veterinář Dušan Haas, který pracuje na jedné z kladenských klinik. Podle něj už se stalo, že čipy u dodavatele nebyly hned dostupné, ale klinika dokázala problém vždy rychle vyřešit. Systém není dotažený do konce, podle Haase by měl být jednotný registr a měla by být povinná registrace.

Podle slánského veterináře Jaroslava Fidlera měli zákonodárci nejdříve vytvořit centrální registr a poté zavést povinné čipování. Podle něj výrazně stoupl zájem o čipování v posledních dvou týdnech. "Všechno na poslední chvíli," uvedl s tím, že zájem klientů stíhá uspokojit, čipů je dostatek, nejsou žádné komplikace a na jejich aplikaci není třeba se objednávat.

Podle mluvčího rakovnické radnice Jiřího Cafourka bude městská policie provádět namátkové (případně na zavolání) kontroly, zda jsou psi očipováni. "Žádná speciální akce se k této záležitosti zatím nechystá," sdělil ČTK na dotaz Cafourek.

Naopak v Kladně strážníci čipy kontrolovat nebudou, nemají k tomu ani zařízení, ani neplánují jeho nákup. Podle mluvčí městské policie Aleny Purkytové může oficiální kontroly provádět pouze státní veterinární správa.