Zákaz nedělního prodeje je nesmysl. Zaměstnanci přijdou o peníze a lidé se budou více srocovat, říká pro EZ Prouza

Ze svých úst nevypouští žádnou hysterickou kritiku. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu České republiky Tomáš Prouza disponuje jasnými čísly, která si vyžádal od Poláků. Severní sousedi ještě před koronavirovou pandemií omezili nedělní prodej, aby zaměstnanci mohli sváteční den trávit se svými blízkými. A nárůst nakupujících je z předložené statistiky evidentní. „V sobotu přišlo do obchodů o pětatřicet procent zákazníků více než oproti normálu a v pondělí objem nakupujících vzrostl o 18 procent. Jedná se tedy o naprosto zbytečnou věc a v dnešní době jde o nesmyslné rozhodnutí,“ má jasno Prouza, viceprezident Hospodářské komory České republiky.

Expert pro oblast finančních služeb se obává, že prodavačům v potravinových supermarketech, které rovněž v neděli zůstanou uzavřené, se sníží příjmy. „Přijdou o příplatky za práci v neděli.“ Ekonom soudí, že nové opatření nejvíce odnesou brigádníci. „Pokud ze sedmi dní budete mít jeden den zavřeno, tak se jedna sedmina pracovníků stane pro vás přebytečná. Proto první na řadě budou brigádnici, kteří nové nařízení odnesou.“ Prouza úplně nevylučuje ani částečné prodloužení. „Některé obchody nebudou potřebovat ani kmenové zaměstnance. K propouštění však nemusí docházet celoplošně. Spíše bych to viděl tak, že se lidem v obchodech sníží příjmy.“

Bývalý náměstek ministra financí z let 2004 až 2006 je přesvědčený, že úplný ekonomický lockdown v zemi nenastane. „Vypnutí průmyslu nenastane, protože se továrny i provozy budou snažit neustále vyrábět. Určitě provedou množství bezpečnostních opatření, aby rizika nákazy minimalizovaly.“ Experta zneklidňuje jiná věc. „Problémem je, že mnoho lidí má v hlavě lockdown a projevuje se to na masivním šetření, přestávají utrácet, protože se bojí budoucnosti. Takže se nestrachuji, že by vláda vypnula ekonomiku, ale větší starosti mně dělá strach lidí, kteří utrácením přestávají podporovat ekonomiku.“

Exstátnímu tajemníkovi pro evropské záležitosti při Úřadu vlády České republiky v letech 2014 až 2017 vadí, že na rozdíl od jara vláda ignoruje spoustu zasažených firem. „Vezměte si například prádelnu, která má za normálních okolností devadesát procent zakázek z místního hotelu a tří přilehlých restaurací. A v současné době má hotel i restaurace nárok na nějaký bonus, ale zmíněná prádelna, která zavřením či omezením provozu ostatních podniků přišla o byznys, tak v podstatě žádný nárok na podporu nemá.“

Bývalý člen ČSSD se nedomnívá, že by koronavirová pandemie úplně vymýtila sektor živnostníků. „Neřekl bych, že sektor úplně nepřežije, ale řada živnostníků skončí. Nemají totiž už žádné rezervy, které využili k záchraně podniku na jaře, a navíc nevěří tomu, že další podpůrné programy budou fungovat. Kromě podpory dodavatelů nyní s vládou aktuálně jednáme o nastartování gastronomie, aby majitelé podniků dostali nejen pomoc na přežití, ale hlavně, aby měli z čeho nastartovat příští sezonu, k čemuž snad dojde na jaře,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz Tomáš Prouza, který by byl rád, kdyby před Vánocemi nějaký minimální provoz ožil.

EKONOM TVRDÍ, ŽE LIDÉ MAJÍ LOCKDOWN V HLAVĚ, NEUTRÁCEJÍ

Pane prezidente Prouzo, vy jste se hned včera po oznámení dalších restrikcí vymezil proti verdiktu vlády, která rozhodla zrušit nedělní prodej a rovněž se vám nelíbí, že od středy dochází ke zkrácení otvírací doby, obchody už budou zavírat ve 20 hodin. Co konkrétního vám na zmíněných opatřeních vadí?

Jestliže vláda neustále říká, jak chce omezovat koncentraci lidí, že nechce, aby se potkávali ve větších skupinách na jednom místě, pak verdiktu kabinetu opravdu nerozumím. Protože po pondělním vyhlášení budou obchody nakupujícími plně narvané. Když budou zejména potravinové supermarkety v neděli uzavřeny, pak se v sobotu do provozoven nahrnou lidé, aby si udělali zásoby, a v pondělí se v nich shromáždí znovu, protože budou vyjedení. Stejně tak nesouhlasíme s omezením otvírací doby do 20 hodin, protože řada zákazníků si šla nakoupit například v devět či v deset hodin večer, kdy byly obchody téměř prázdné, aby omezili rizika nákazy a nemuseli se potkávat s davem dalších lidí. Předčasné zavření opět způsobí, že se ve větším časovém úseku srotí více nakupujících. Opravdu uvedený verdikt nepovažujeme za šťastný, protože například Tesco prodlužovalo prodejní dobu, aby zabraňovalo větší koncentraci klientů a všichni si mohli nákup bezpečně rozložit. Na druhou stranu je nutné zmínit, že tak dlouhý provoz je pro obchod ztrátový, protože chodí málo lidí, musíte platit personál, ale z hlediska bezpečnostní prevence před možnou nákazou covidu-19 vše dávalo smysl.

V Polsku od jara 2018 platí omezení nedělního prodeje. Nestalo se tak kvůli koronaviru, ale vláda opatření zavedla, aby zaměstnanci trávili s rodinami více času. Disponujete od Poláků nějakými statistikami, kolik zákazníků chodilo nakupovat v sobotu a jaká vytíženost byla v pondělí?

Ano, v sobotu přišlo do obchodů o pětatřicet procent zákazníků více než oproti normálu a v pondělí objem nakupujících vzrostl o 18 procent. Jedná se tedy u nás o naprosto zbytečnou věc a v dnešní době jde o naprosto nesmyslné rozhodnutí.

Může vládní rozhodnutí, podle něhož bude zavřený nedělní prodej, způsobit propouštění části zaměstnanců v potravinových supermarketech?

Minimálně to bude znamenat, že zaměstnanci, kteří za neděli dostávali příplatky, tak o tyto peníze přijdou. A logicky to znamená, že když ze sedmi dní budete mít jeden den zavřeno, tak se jedna sedmina pracovníků stane pro vás přebytečná. Proto první na řadě budou brigádnici, kteří nové nařízení odnesou. Na druhou stranu se opravdu může stát, že některé obchody nebudou potřebovat ani kmenové zaměstnance. K propouštění však nemusí docházet celoplošně. Spíše bych to viděl tak, že se lidem v obchodech sníží příjmy.

Nemáte obavy, že se ekonomika nakonec sama vypne, aniž by vláda nařídila tvrdý lockdown? Narážím na skutečnost, že šéfové velkých firem, jako je například Škoda Auto, budou chtít před infekcí ochránit své zaměstnance, když část národa nyní z rozhodnutí vlády pracuje z domova, aby se podařilo šíření covidu-19 zabránit.

Jsem přesvědčený, že podobná situace v průmyslu nenastane, protože se továrny i provozy budou snažit neustále vyrábět. Určitě provedou množství bezpečnostních opatření, aby rizika nákazy minimalizovaly. Problémem je, že mnoho lidí má v hlavě lockdown a projevuje se to na masivním šetření, přestávají utrácet, protože se bojí budoucnosti. Takže se nestrachuji, že by vláda vypnula ekonomiku, ale větší starosti mně dělá strach lidí, kteří utrácením přestávají podporovat ekonomiku.

HOTELY A RESTAURACE PODPORU MAJÍ, PRÁDELNA NIKOLI

Jaké ekonomické restrikce, které vláda vyhlásila, nejvíce kabinetu vytýkáte?

Nevytýkám jí restrikce, ale fakt, že na rozdíl od jara se doslova vykašlala na spoustu zasažených firem. Protože všechny současné podpůrné programy jako je antivirus, pětadvacítka pro živnostníky, je nastavena jenom pro společnosti, které mají zavřeno. Ale vezměte si například prádelnu, která má za normálních okolností devadesát procent zakázek z místního hotelu a tří přilehlých restaurací. A v současné době má hotel i restaurace nárok na nějaký bonus, ale zmíněná prádelna, která zavřením či omezením provozu ostatních podniků přišla o byznys, tak v podstatě žádný nárok na podporu nemá. Sice se prodloužil Antivirus B, a tak zaměstnanci firem, které musely kvůli výpadku poptávky, surovin či personálu omezit výrobu a služby, dostanou plat, ale jedná se jen o 60 procent vyplácené náhrady mzdy. Pokud ale z programu Antivirus A, který je určený úplně pro zavřené firmy, mohou pracovníci čerpat stoprocentní náhradu, což je dobře, ale pak se automaticky měl upravit i Antivirus B. Z jarních 60 procent se měl zvednout na podzimních 80 procent. A to už vláda neudělala a tady si myslím, že se vůči dodavatelům jedná o šílenou nespravedlnost. Je třeba si uvědomit, že poškozených dodavatelů je vlastně ještě více, než kolik je oficiálně zavřených firem, a to je možná důvod, proč to kabinet dělá tak opatrně, aby ušetřil.

O čem aktuálním kromě klíčové pomoci dodavatelům s vládou ještě jednáte?

Probíráme a řešíme restart gastronomie, aby nyní jejich majitelé dostali nejen pomoc na přežití, ale hlavně, aby měli z čeho nastartovat příští sezonu, k čemuž snad dojde na jaře.

Věříte, že se v prosinci situace kolem koronaviru natolik zlepší, že by před Vánocemi mohla být otevřena obchodní centra či restaurace, aby prodejci měli alespoň nějaký zisk?

Jsem skeptický, ale osobně si myslím, že by před Vánocemi měl nějaký minimální provoz ožít. Ale nečekám, že se tak stane hned první adventní neděli. Bude strašně moc záležet na tom, zda se budou dělat smysluplné anebo nesmyslné věci. Znovu opakuji, že zákaz nedělního prodeje je nesmyslný, protože nařízení jde přesně proti tomu, co vláda celou dobu říká, a to že je nutné zamezit větší koncentraci lidí. Nakonec dojde k úplně opačnému výsledku.

Nebojíte se, že koronavirová pandemie, která už letos podruhé zavřela restaurace, podniky i provozovny, zcela vymýtí sektor živnostníků?

Neřekl bych, že sektor úplně nepřežije, ale řada živnostníků skončí. Nemají totiž už žádné rezervy, které využili k záchraně podniku na jaře, a navíc nevěří tomu, že další podpůrné programy budou fungovat. Pro firmy, které jsou na dva tři měsíce uzavřené, je současná situace daleko větším problémem než pro zaměstnance, jímž pomohou programy Antivirus, protože živnostníkům poslaná pětistovka na den problém nevyřeší. Dlouhodobě se z takové podpory vyžít opravdu nedá.