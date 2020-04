Zákaz vycestování z ČR a naopak platí do velikonoční neděle

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Zákaz vycestování obyvatel ČR do ciziny platí až na výjimky zatím do 12. dubna, tedy do velikonoční neděle, stejně jako zákaz vstupu cizinců do Česka. Vláda své pondělní rozhodnutí, kterým nahradila svá dřívější opatření v této záležitosti, opřela o vyhlášený nouzový stav podle ústavního zákona o bezpečnosti a související krizový zákon.